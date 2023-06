Death Stranding Director’s Cut pour Mac a été annoncé par Hideo Kojima lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023. Le jeu, déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC, est maintenant proposé en précommande sur le Mac App Store.

Voici la description du Mac App Store :

L’expérience révolutionnaire du légendaire Hideo Kojima revient encore plus étoffée dans l’édition ultime DIRECTOR’S CUT. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les morts et les vivants, conduisant à la propagation de créatures grotesques de l’au-delà dans un monde déchu marqué par une société dévastée. Sam Bridges a pour mission de donner de l’espoir à l’humanité en reconnectant tous les survivants d’une Amérique décimée. Parviendrez-vous à réunifier ce monde déchiré ?

Death Stranding Director’s Cut pèse 69,8 Go et nécessite d’avoir un Mac Apple Silicon, c’est-à-dire un modèle avec les puces M1, M2 ou leurs variantes Pro, Max et Ultra. Ceux qui ont un Mac avec un processeur Intel sont mis de côté.

Le prix du jeu est de 39,99€ sur le Mac App Store. Il sera intéressant de voir comment il va tourner sur Mac, notamment en comparaison avec la version PC. Réponse dans quelques mois, puisque le titre sera disponible à la fin de l’année.

À noter que Death Stranding 2 est en cours de développement. On se doute bien qu’il arrivera une nouvelle fois sur PlayStation 5 et PC. Mais qu’en est-il du Mac ? Mystère pour l’instant.