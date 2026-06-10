La messagerie Telegram est déjà disponible sur iPhone, iPad et Mac, et voilà maintenant qu’elle a le droit à une application native sur Apple Watch, disponible maintenant au téléchargement.

Une version native de Telegram sur Apple Watch

C’est Pavel Durov, le patron de Telegram, qui a fait l’annonce en publiant une courte vidéo de présentation sur X/Twitter. L’application Telegram sur Apple Watch donne accès aux différentes conversations, permet de lire chaque message et d’y répondre. L’utilisateur a également accès aux photos, aux GIF et aux vidéos, en plus du texte. Parmi les options disponibles, il y a l’envoi d’autocollants, d’un message vocal ou encore de la localisation.

⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE — Pavel Durov (@durov) June 9, 2026

Lors du premier lancement de Telegram sur Apple Watch, l’application demande à l’utilisateur de scanner un QR Code à l’aide de son iPhone. Cela permet de se connecter facilement, comme c’est déjà possible actuellement sur les autres plateformes.

Il faut savoir que Telegram avait déjà proposé une application Apple Watch, et ce il y a 11 ans maintenant. En effet, cela remonte à juin 2015. Mais aujourd’hui, la messagerie parle d’une application complètement native.

L’application Telegram sur Apple Watch est disponible dès maintenant au téléchargement sur l’App Store. Elle est gratuite.