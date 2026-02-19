Comme annoncé plusieurs jours dans des notes de version, le constructeur américain de voitures électriques Rivian vient d’enrichir son écosystème logiciel avec une application dédiée à l’Apple Watch. Les propriétaires des modèles R1S et R1T peuvent désormais piloter plusieurs fonctions de leur véhicule directement depuis leur montre connectée.

L’application dédiée permet de configurer jusqu’à quatre raccourcis en accès rapide : verrouillage ou déverrouillage des portes, ouverture des coffres avant et arrière, contrôle des vitres ou déclenchement de l’alarme. La Digital Crown de l’Apple Watch offre également un réglage précis de la température de l’habitacle ainsi que de l’objectif de recharge de la batterie.

Clé numérique et entrée passive via Apple Wallet

En parallèle, Rivian déploie la compatibilité avec les clés de voiture intégrées à Apple Wallet sur les R1S et R1T de deuxième génération. Grâce à la technologie Ultra Wideband, l’utilisateur peut s’approcher du véhicule, ouvrir la porte et démarrer son véhicule sans sortir son iPhone ou son Apple Watch. « Avec l’application ouverte, vous êtes prêt à conduire », précise Rivian, visiblement pas peu fier de son app au point d’y consacrer une pleine page sur son site.

A noter que la fonction d’entrée passive nécessite un iPhone 11 ou plus récent (hors iPhone SE et iPhone 16e) ou une Apple Watch Series 6 minimum. Pour les modèles de première génération, la clé numérique reste plus limitée : le verrouillage et le déverrouillage s’effectuent via l’application mobile.

L’application Apple Watch doit être activée automatiquement via une mise à jour de l’app iPhone disponible sur l’App Store. La disponibilité est progressive (patience donc…).