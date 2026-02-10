Rivian s’apprête à proposer une application Apple Watch dédiée qui ajoute le contrôle à distance (verrouillage, alarme, température et charge) pour ses voitures électriques et facilite l’usage de la montre connectée comme clé. Ce lancement prolonge l’arrivée récente de la clé numérique et met en place une différence importante entre les véhicules de première génération (Gen 1) et ceux de la deuxième (Gen 2)

Rivian avait déjà proposé en décembre la possibilité d’utiliser l’Apple Watch comme clé de voiture. La nouveauté ici sera une application dédiée pensée pour reprendre une partie des fonctions de l’application iPhone et les proposer directement au poignet.

Le système de clé numérique reste celui de la fonctionnalité d’Apple intégrée à l’application Cartes sur iPhone et Apple Watch. Cela permet d’utiliser une clé virtuelle pour verrouiller, déverrouiller et démarrer un véhicule compatible. Rivian fait partie des constructeurs compatibles avec ce système.

Au-delà de l’accès au véhicule, l’application Apple Watch ajoutera un équivalent de télécommande qui vise des usages concrets et rapides. On retrouvera notamment l’ouverture partielle des vitres, le déclenchement de l’alarme, le réglage de la température de l’habitacle et la définition d’un objectif de charge.

Une différence entre les voitures Gen 1/Gen 2 de Rivian

Le point le plus structurant concerne la génération de véhicules. L’application Apple Watch fera, pour la première fois, de la montre connectée une clé numérique pour les voitures de Gen 1 (2021-2024) alors que la clé numérique autonome s’appuie sur les véhicules de Gen 2 (2025 et après).

Autrement dit, sur la deuxième génération la clé basée dans l’application Cartes d’Apple est déjà utilisable sans dépendre du lancement de l’application Apple Watch. Sur la Gen 1, la promesse est plus forte : l’application Apple Watch devient le moyen d’activer ce système de clé au poignet.

Cette distinction explique aussi pourquoi Rivian insiste sur une contrainte d’usage côté montre. Les notes de version liées à la mise à jour 2026.03 précisent : « Remarque : vous devez laisser l’application Apple Watch au premier plan pour que votre Apple Watch puisse être utilisée comme clé pour votre véhicule Rivian ».

Les notes de version comprennent des détails

L’application n’est pas encore disponible sur l’App Store, mais cela ne devrait pas tarder. Le site RivianTrackr a déjà publié les notes de version de la mise à jour logicielle Rivian 2026.03 qui confirment l’arrivée de l’application Apple Watch.

Ces notes indiquent aussi qu’elle doit permettre « d’accéder à distance à votre véhicule et de le contrôler depuis votre Apple Watch ». Elles détaillent un accès rapide avec une icône de verrouillage et indiquent qu’avec l’application ouverte, il devient possible de commencer à conduire.

Rivian met également en avant une ergonomie adaptée à la montre. Les notes de version précisent : « Pour un contrôle plus fin, utilisez la Digital Crown pour définir un objectif de charge ou ajuster la température de l’habitacle ». Elles mentionnent par ailleurs une interface personnalisable permettant de choisir jusqu’à 14 commandes rapides.

Le constructeur automobile américain va ainsi rejoindre d’autres concurrents, dont Tesla qui a déjà proposé sa propre application pour Apple Watch il y a un peu plus d’un an. Aucun des deux constructeurs ne prend en charge CarPlay d’Apple, mais une fuite a déjà fait savoir que Tesla planche dessus.