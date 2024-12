Tesla vient d’annoncer qu’avant la fin du mois de décembre en cours, les utilisateurs d’Apple Watch pourront utiliser leur montre comme clé numérique pour leurs véhicules Tesla. A noter que cette fonctionnalité avait été annoncée depuis plusieurs semaines déjà. La nouvelle application watchOS (Watch for Tesla) permettra ainsi aux propriétaires de véhicules Tesla de verrouiller et déverrouiller leur voiture, d’ouvrir le coffre, de vérifier le niveau de batterie voire même de régler la climatisation directement depuis leur montre connectée. Jusqu’ici, ces fonctionnalités étaient uniquement accessibles via l’application mobile de Tesla.

La nouvelle application watchOS sera automatiquement installée lors du déploiement de la prochaine version, pour les utilisateurs qui mettront à jour l’application compagnon Tesla sur leur iPhone (Lien App Store – Gratuit – iPhone). Les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch ont la cote chez Tesla : aucune date n’a été communiquée pour une application similaire sur les appareils Wear OS ! Outre la fonctionnalité de clé numérique, l’app proposera également de nouvelles fonctionnalités, comme l’accès à distance aux enregistrements du mode Sentry et des améliorations du logiciel de navigation.