Ce 25 mars marque l’ouverture des précommandes pour les AirPods Max 2. Apple a annoncé son casque audio il y a quelques jours.

Précommandes pour les AirPods Max 2

Les AirPods Max 2 coûtent 579 euros et sont disponibles en précommandes chez Apple. On les retrouve aussi les revendeurs suivants :

Les premières livraisons se feront au début du mois d’avril selon Apple. Pour l’instant, la date de livraison annoncée est entre le 1er et le 3 avril.

Les AirPods Max 2 reprennent le design du premier modèle tout en proposant plusieurs coloris (minuit, lumière stellaire, violet, orange et bleu). Ils intègrent désormais la puce H2 déjà vue sur les AirPods, ce qui permet une réduction active du bruit annoncée jusqu’à 1,5 fois plus efficace, un mode Transparence amélioré et un ensemble de fonctions comme l’audio spatial personnalisé et l’audio adaptatif pour ajuster automatiquement l’écoute à l’environnement.

Voici l’ensemble ds nouvelles fonctionnalités activées par la puce H2 :

Audio adaptatif : ajuste automatiquement les niveaux de la réduction de bruit active et du mode Transparence selon l’environnement

ajuste automatiquement les niveaux de la réduction de bruit active et du mode Transparence selon l’environnement Détection des conversations : baisse le volume et réduit le bruit de fond dès que l’utilisateur commence à parler

baisse le volume et réduit le bruit de fond dès que l’utilisateur commence à parler Traduction en temps réel : traduit en temps réel des conversations en face à face via Apple Intelligence

traduit en temps réel des conversations en face à face via Apple Intelligence Isolation de la voix : isole la voix de l’utilisateur durant les appels en éliminant le bruit ambiant

isole la voix de l’utilisateur durant les appels en éliminant le bruit ambiant Enregistrement de qualité studio : capture vocale à haute qualité pour les podcasteurs, chanteurs et intervieweurs

capture vocale à haute qualité pour les podcasteurs, chanteurs et intervieweurs Télécommande appareil photo : déclenche photos et vidéos à distance via la Digital Crown

déclenche photos et vidéos à distance via la Digital Crown Réduction des bruits forts : protège contre les sons environnementaux trop forts

protège contre les sons environnementaux trop forts Volume personnalisé : adapte automatiquement le volume selon les habitudes d’écoute de l’utilisateur

adapte automatiquement le volume selon les habitudes d’écoute de l’utilisateur Siri : permet de répondre aux annonces de Siri en hochant ou en secouant la tête

Côté audio, le casque bénéficie d’un nouveau transducteur dynamique conçu par Apple, d’un amplificateur à large plage dynamique et prend en charge l’audio sans perte (lossless) jusqu’en 24 bits/48 kHz en mode filaire via le port USB‑C. De plus, les AirPods Max 2 offrent jusqu’à 20 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée, se rechargent via USB‑C et ajoutent des fonctions intelligentes comme la détection des conversations, l’isolement de la voix ou encore la traduction en direct.