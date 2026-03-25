Une scène inquiétante s’est transformée en frayeur de courte durée à Hambourg : un enfant de 4 ans, endormi dans une remorque de vélo, a été retrouvé rapidement grâce à un Apple AirTag fixé sur le deux-roues. Le traceur, via le réseau Localiser d’Apple, a permis aux forces de l’ordre de remonter la piste jusqu’à un magasin situé à quelques centaines de mètres seulement.

Un vol « banal » qui vire à l’alerte enlèvement

Selon les premiers éléments disponibles, les parents avaient laissé le vélo et sa remorque devant une boutique le temps de quelques courses. À leur retour, le vélo avait disparu… avec l’enfant à l’intérieur. Un important dispositif de recherche a été déclenché, avec force patrouilles et moyens aériens, sachant que chaque minute compte dans ce type de situation.

Le réseau « Localiser » accélère l’enquête

Dans ce dossier, l’AirTag a joué le rôle de balise : la position transmise par le réseau “Find My” — qui s’appuie sur les appareils Apple à proximité pour relayer anonymement un signal — a guidé les policiers vers le vélo. L’enfant était toujours endormi lorsque les agents sont intervenus. Une femme de 58 ans a été interpellée sur place, les autorités évoquant un état d’ébriété et une possible instabilité psychologique.

Un accessoire ambivalent

Apple présente l’AirTag comme un outil de localisation d’objets, évidemment pas comme un dispositif de suivi de personnes. L’épisode illustre pourtant un usage « détourné » qui, selon les situations, peut faire gagner un temps précieux aux forces de Police… ou faciliter certains délits (suivre une personne sans son consentement). D’où l’importance des garde-fous anti-harcèlement intégrés au produit.