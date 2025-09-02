Un voyageur américain a vécu une sacré mésaventure… qui s’est heureusement bien terminée grâce à un AirTag d’Apple. Daniel Scott avait atterri le 22 août 2025 à l’aéroport de Los Angeles en provenance de Salt Lake City. Constatant la disparition de son bagage, Scott a suivi sa localisation transmise par l’AirTag dissimulé à l’intérieur. « J’ai immédiatement commencé à sprinter vers la zone Uber », a-t-il raconté à NBC Los Angeles. Le signal de l’AirTag a finalement mené la police vers un bâtiment désaffecté près de Sepulveda Boulevard. À l’intérieur, des individus portaient déjà ses vêtements, tandis que sa valise éventrée et ses effets personnels étaient éparpillés dans plusieurs pièces. Scott a pu récupérer environ 90 % de ses affaires, mais pas son bagage, entièrement détruit. « Ça m’a juste donné une chance de retrouver ma valise, c’était absolument fou ».

Lancé en 2021, l’AirTag s’est rapidement imposé comme un allié des voyageurs grâce au réseau Find My d’Apple qui repose sur la localisation partagée par des millions d’appareils. Selon une enquête Kayak, 37 % des passagers américains utilisent déjà un AirTag pour localiser leurs bagages. L’efficacité de l’accessoire dépend toutefois in fine de la décision d’intervention des forces de l’ordre, ce qui n’est pas toujours garantie. La police recommande d’ailleurs aux voyageurs de ne pas se lancer seuls à la poursuite des voleurs (qui ne sont pas toujours de pacifistes malandrins). Malgré ces « limites », les AirTags offrent un « filet de sécurité » devenu précieux dans des aéroports où de (trop) nombreux bagages disparaissent encore.