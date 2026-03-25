Un nouveau brevet accordé à Apple par l’USPTO (bureau américain des brevets) lève le voile sur une évolution discrète, mais potentiellement importante, d’un composant emblématique du MacBook : le trackpad haptique. Derrière une surface de verre qui semblait jusqu’ici immuable, la marque à la pomme plancherait sur une nouvelle architecture interne pensée pour gagner en finesse, en efficacité énergétique et en précision tactile.

Un actionneur déplacé sur le côté pour libérer de la place

Dans les trackpads actuels, l’actionneur chargé de simuler le « clic » est généralement positionné sous la zone tactile. Le document décrit une autre approche, l’actionneur étant cette fois installé à côté de la surface, et transmettrait ses vibrations – via une plaque interne d’attraction – en s’appuyant sur des forces électromagnétiques. Cette évolution permettrait de réduire l’épaisseur totale sans sacrifier la netteté du retour haptique.

Une structure de support conçue pour bouger… juste ce qu’il faut

Apple évoque aussi une « beam plate » (plaque de type poutre) qui soutient l’ensemble tout en autorisant un micro-déplacement contrôlé. Des couches d’adhésifs semi-rigides et des jeux mécaniques sont prévus pour maintenir l’alignement, absorber une partie des vibrations et limiter le bruit, même si le châssis subit de légères contraintes au quotidien.

Des impulsions d’énergie pour un retour haptique plus franc

Apple imagine aussi un système d’alimentation basé sur des condensateurs. Au lieu de dépendre uniquement d’un flux continu d’énergie électrique, le trackpad pourrait stocker de l’énergie et la libérer en rafales afin de produire une sensation haptique plus prononcée, y compris donc dans des scénarios à faible consommation.

Vers des périphériques plus intégrés

Le brevet décrit enfin un contrôleur unique capable de piloter à la fois clavier et trackpad, ce qui réduirait encore le nombre de composants et simplifierait l’intégration dans des designs ultra-compacts.

Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit une commercialisation à court terme. Mais ce type de brevet d’ingénierie suggère qu’Apple continue de peaufiner l’un de ses composants les plus emblématiques de la gamme MacBook.