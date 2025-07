Apple a récemment déposé un brevet aux États-Unis décrivant un système de ventilation nouvelle génération destiné à alléger les MacBook Pro sans compromettre leur solidité, leur dissipation thermique ni leur connectivité interne. Le cœur de cette innovation réside dans une base de ventilateur multicouche qui combine support mécanique, acheminement électrique et gestion thermique. En intégrant des matériaux composites comme le plastique, la fibre de carbone ou le métal, Apple vise à optimiser l’efficacité tout en réduisant le bruit et la complexité des composants internes, un enjeu crucial alors que les puces Apple Silicon continuent de gagner en puissance.

Contrairement aux ventilateurs actuels qui utilisent des pales asymétriques pour atténuer le bruit, ce nouveau design va plus loin en repensant entièrement la structure du ventilateur. Le circuit imprimé est intégré dans la base même du ventilateur afin d’acheminer les signaux, éliminant ainsi le besoin de câbles flexibles supplémentaires. Parmi les autres innovations figurent un couvercle plus fin pour une meilleure circulation de l’air, des chemins conducteurs intégrés pour une alimentation plus directe, et une gestion thermique améliorée grâce à des couches métalliques supplémentaires. Apple continue donc (sans surprise) de plancher sur des MacBook toujours plus fins et silencieux (et plus performants, mais cela va de soi).