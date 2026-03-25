Apple a proposé au téléchargement macOS 26.4 sur Mac et l’une des nouveautés concerne une alerte au niveau du Terminal. Elle vise surtout à décourager les utilisateurs à coller des commandes qu’ils ne comprennent pas, au point que cela pourrait être en lien avec un logiciel malveillant.

Une alerte pour le Terminal dans macOS 26.4

Comme l’a repéré Mr. Macintosh, le Terminal de macOS 26.4 affiche une alerte quand vous collez une commande de Safari ou d’une autre application Mac. Le pop-up indique :

Malware potentiel, collage bloqué. Votre Mac n’a subi aucun dommage. Les escrocs vous incitent souvent à coller du texte dans le Terminal afin d’essayer d’endommager votre Mac ou de compromettre votre vie privée. Ces instructions sont généralement diffusées via des sites Web, des agents de conversations, des applications, des fichiers ou par téléphone.

New warning in macOS Tahoe 26.4 You will now be warned when you paste terminal commands from Safari or other apps, flagging anything that could harm your Mac. I'm really glad Apple added this. It’s a small but helpful change that protects users. pic.twitter.com/Gecbt3KKdD — Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) March 25, 2026

Deux options existent à partir de là. Soit vous cliquez sur le bouton bleu et le collage de la commande ne sera pas effectué, soit vous cliquez sur le bouton rouge et le collage aura bien lieu sur le Terminal.

Naturellement, vous pouvez vous demander si macOS 26.4 va afficher ce pop-up d’avertissement à chaque fois. Il est certain que cela pourrait rapidement agacer les utilisateurs avancés qui savent ce qu’ils font. Ces derniers n’ont rien à craindre : le pop-up n’apparaît qu’une seule fois.