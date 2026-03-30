Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services et de la division santé, l’assure : le fabricant mise sur la qualité plutôt que sur la quantité. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré lors d’une interview au Figaro.

« Nous privilégions la qualité à la quantité »

À la question de savoir quels sont les services déterminants pour Apple, Eddy Cue répond :

Chez Apple, nous privilégions la qualité à la quantité. Nous investissons notre énergie dans des activités qui ont un impact important sur la vie des utilisateurs. Du matériel au logiciel, en passant par les services (App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, Apple Pay), tout s’additionne pour offrir une expérience fluide. Ce qui nous rend fiers, c’est de voir chaque jour des personnes écouter des podcasts, lire les actualités, faire du sport, regarder Apple TV, acheter avec Apple Pay. Ce genre d’impact quotidien est incroyable. Il y a une telle gamme de possibilités que nous devons être disciplinés dans ce que nous poursuivons.

Il affirme également que « nous réfléchissons à l’expérience utilisateur dès la première minute où nous pensons à un nouveau produit ou service ». Il cite l’exemple de la santé, où la première Apple Watch misait surtout sur la partie activité physique. Sont ensuite venus les autres modèles avec plusieurs nouveautés, dont les signes d’irrégularité du rythme cardiaque, d’hypertension ou d’apnée du sommeil.

Les 50 ans d’Apple en partie en France

Le vice-président en a également profité pour parler des 50 ans d’Apple, notamment avec l’événement qui a eu lieu à l’Apple Store des Champs-Élysées :

Il est rare pour nous de regarder en arrière, mais 50 ans représentent une étape incroyable. Je pense à tout ce que les gens ont fait avec notre technologie, comme appeler ses grands-parents avec FaceTime, lancer des entreprises sur l’App Store, découvrir un artiste musical. Pour célébrer nos 50 ans, nous avons organisé une performance surprise d’Alicia Keys au Grand Central de New York. Elle fait partie de la famille Apple depuis le début de sa carrière. À Paris, notre boutique Apple Champs-Élysées met en avant des artistes de la French Touch, avec notamment le DJ-producteur Pedro Winter. Un studio éphémère leur permet de réinventer des titres phares pour le plus grand plaisir du public.

Enfin, il a touché deux mots sur l’iTunes Store avec l’achat de musiques :