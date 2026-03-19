Apple fête ses 50 ans un peu partout dans le monde et la France va être concernée avec des mini-concerts et rendez-vous à l’Apple Store des Champs-Élysées à Paris à partir du 25 mars. Ce sera autour de la French Touch.

Les 50 ans d’Apple avec la French Touch

Cela va commencer le 25 mars entre 15 heures et 16 heures avec Myd, producteur et DJ signé chez Ed Banger Records, le label français de musique électronique fondé par Pedro Winter, l’ex-manager de Daft Punk. Apple indique :

Pour fêter les 50 ans de Thinking Different, l’Apple Champs-Élysées vous invite à plonger dans l’univers foisonnant de Myd, producteur et DJ reconnu pour avoir revisité la French Touch avec ses sons joyeux et inventifs. Il vous expliquera son processus créatif et vous profiterez d’une démo de GarageBand en direct pour voir ses rythmes et idées prendre forme. Langue des signes disponible.

À la même date entre 18 heures et 19 heures, ce sera au tour de So Me, un graphiste d’Ed Banger Records. Apple le qualifie de « l’un des graphistes les plus identifiables de sa génération, au style affirmé et coloré ». Il sera interviewé par la journaliste Naomi Clément et présentera certains de ses projets, tout comme il expliquera son approche transversale de la musique et des arts visuels.

Le 26 mars entre 15 heures et 16 heures, il y aura une performance de SOPORI FM, la station de radio fictive et apaisante créée par TRENTE. « Au cours de cette expérience immersive, ses sons électroniques interagiront avec les récits visuels réalisés en direct sur iPad par Pi Ja Ma afin de vous offrir un moment de détente unique », indique Apple.

Enfin, il y aura un rendez-vous le même jour entre 18 heures et 19 heures avec Boombass, l’un des deux membres de Cassius, là encore un groupe signé chez Ed Banger Records. Interviewé par la journaliste Naomi Clément, « ils parleront de l’empreinte durable laissée par Cassius, duo emblématique qui a joué un rôle clé dans le succès planétaire de la French Touch, et de l’avenir de la musique électro française. Langue des signes disponible », fait savoir Apple.

Apple avait débuté les célébrations de ses 50 ans avec un mini-concert d’Alicia Keys à New York. Hier, ce fut un mini-concert de la chanteuse Li Yuchun en Chine. La France fera partie des prochaines destinations, comme nous pouvons le voir.