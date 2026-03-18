Tim Cook est en déplacement en Chine où il a assisté aujourd’hui à un événement organisé devant l’Apple Store de Taikoo Li à Chengdu, autour d’un mini-concert de la chanteuse Li Yuchun. L’événement s’inscrit dans les célébrations mondiales du 50e anniversaire d’Apple, quelques jours après le concert surprise d’Alicia Keys à New York.

Tim Cook en Chine pour les 50 ans d’Apple

Le patron d’Apple a justifié le choix de la Chine pour ces célébrations : « Nous avons choisi la Chine parce qu’elle est tellement importante pour nous. Nous y sommes présents depuis plus de 30 de nos 50 ans. Chengdu est l’une des villes les plus dynamiques du monde, pleine d’innovation, d’entrepreneuriat, et de sérénité »

Tim Cook est également attendu ce week-end à Pékin pour le China Development Forum où il doit rencontrer des développeurs d’applications, des représentants gouvernementaux et plusieurs partenaires chinois d’Apple.

La visite se déroule dans un contexte commercial tendu. Depuis le 15 mars, Apple a réduit sa commission standard sur les achats intégrés les applications iPhone et iPad, en passant de de 30 % à 25 % en Chine continentale, après des discussions avec le régulateur chinois. Une concession certes, mais insuffisante aux yeux de la Chine qui presse Apple de lever davantage de restrictions sur son App Store et de répondre aux accusations de pratiques monopolistiques. Apple a déjà été en conflit avec Tencent et ByteDance sur ses politiques de distribution d’applications, et la pression de la Chine sur le fabricant d’iPhone devrait se poursuivre.

À l’approche de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars, Apple a annoncé que ses fournisseurs en Chine ont économisé un niveau record de 55 milliards de litres d’eau douce l’an dernier dans le cadre de son programme Supplier Clean Water Program. La firme a mis en avant à cette occasion un nouveau procédé d’anodisation de l’aluminium développé pour le MacBook Neo qui recycle et recircule en continu l’eau utilisée dans le processus de fabrication.