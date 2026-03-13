Apple annonce une baisse du taux de commission sur l’App Store en Chine, en passant de 30 % à 25 % à compter du 15 mars 2026. Cela fait suite à des pressions de la part des régulateurs chinois.

La commission passe de 30 % à 25 % sur l’App Store chinois

Dans une note aux développeurs, Apple indique :

Apple apporte des modifications à l’App Store en Chine à la suite de discussions avec les autorités réglementaires chinoises. À compter du 15 mars 2026, des modifications seront apportées aux taux de commission applicables à l’App Store pour la Chine continentale sur iOS et iPadOS. Le taux de commission pour les achats intégrés standards et les transactions d’applications payantes sera de 25 %. Actuellement, ce taux est de 30 %. Le taux de commission pour les achats intégrés éligibles dans le cadre du programme App Store Small Business et du programme Mini Apps Partner, ainsi que pour les renouvellements automatiques des abonnements aux achats intégrés après la première année, sera de 12 %. Actuellement, ce taux est de 15 %.

Apple avait déjà modifié son système de commissions dans l’Union européenne afin d’apaiser les régulateurs et autorise les applications aux États-Unis à rediriger librement les utilisateurs vers le Web pour effectuer des transactions, contournant ainsi son système de paiement. L’entreprise a également procédé à des changements majeurs en réponse aux régulateurs japonais.

Pour ce qui est de la Chine, Apple ajoute :

Nous nous efforçons de faire d’iOS et d’iPadOS le meilleur écosystème d’applications et une formidable opportunité commerciale pour les développeurs en Chine. Nous nous engageons à maintenir des conditions équitables et transparentes pour tous les développeurs et à toujours proposer des tarifs compétitifs sur l’App Store aux développeurs qui distribuent des applications en Chine, sans dépasser les tarifs globaux pratiqués sur les autres marchés.

Il n’est pas nécessaire pour les développeurs de signer les conditions mises à jour avant le 15 mars pour bénéficier de ces modifications des taux de commission à compter de cette date.