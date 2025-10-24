Match Group, la société-mère de l’application de rencontres Tinder, a intensifié sa bataille contre Apple auprès de l’autorité de la concurrence indienne (CCI). L’entreprise affirme que la commission pouvant atteindre 30 % prélevée sur l’App Store constitue une pratique abusive qui menace la croissance de ses revenus sur le marché indien, estimé à 1,42 milliard de dollars d’ici 2030.

Match accuse Apple de pratiques abusives avec l’App Store

L’affrontement juridique, initié en 2022, s’est intensifié après qu’un rapport des enquêteurs de la CCI a conclu en 2024 à une conduite abusive de la part d’Apple. Dans sa réponse il y a quelques jours relayée par Reuters, Match Group soutient que les politiques tarifaires d’Apple « affectent négativement le retour sur capital » et qu’à long terme, ces frais excessifs « étoufferont la croissance » de ses applications.

Au cœur du litige, l’entreprise dénonce l’impossibilité d’utiliser des systèmes de paiement tiers pour les achats intégrés dans les applications iOS, ainsi qu’un traitement discriminatoire.

Match illustre ce point en comparant Tinder à Uber : l’application de VTC paie une commission inférieure car Apple la considère comme un fournisseur de biens physiques, alors que Tinder est traité comme un service numérique. Pourtant, selon Match, « Tinder et Uber offrent essentiellement des services de mise en relation ». De son côté, Apple nie ces accusations en arguant de sa faible part de marché en Inde (4,5 % à la mi-2025), largement dominée par Android.

Ce que risque Apple face à cette contestation

Le cas indien s’inscrit dans un contexte mondial défavorable pour Apple. Un tribunal de Londres vient de statuer que l’entreprise a abusé de sa position dominante au Royaume-Uni avec des commissions injustes sur l’App Store. Cette décision fait écho à l’amende de 500 millions d’euros infligée par la Commission européenne en avril pour des motifs similaires au niveau du DMA, qui a forcé l’entreprise à modifier les règles de l’App Store en juin.

En Inde, la pression de Match Group vise une sanction exemplaire. Le groupe demande à la CCI d’imposer une amende calculée sur le chiffre d’affaires mondial d’Apple, pouvant atteindre 10 % de sa moyenne des trois dernières années. Match estime qu’une telle pénalité serait un « dissuasif significatif contre la récidive ».

L’enjeu est stratégique pour Apple car sa base d’utilisateurs d’iPhone a quadruplé en Inde au cours des cinq dernières années, signalant un fort potentiel de croissance sur ce marché.