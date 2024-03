Meta, Microsoft, X (ex-Twitter) et Match Group (propriétaire de Tinder) ont décidé de déposer une pétition légale, c’est-à-dire une requête formelle adressée à une autorité judiciaire, concernant les pratiques d’Apple avec l’App Store et les paiements tiers sur les applications iOS.

La commission d’Apple sur les paiements tiers dérange

Comme Epic Games, les quatre sociétés critiquent le fait qu’Apple décide de prendre une commission sur chaque transaction réalisée en dehors de l’App Store. Dans ce type de scénario, Apple ne s’occupe à aucun moment le processus de paiement, tout est géré par un tiers. Et pourtant, Apple exige une commission de 27% (contre 30% si les développeurs utilisent son propre système).

L’autorisation de renvoyer les utilisateurs vers des liens externes pour qu’ils puissent payer sur le site Internet du développeur est en place aux États-Unis à la suite d’une décision de justice. Mais Apple a décidé de mettre en place de nombreuses restrictions pour empêcher les développeurs de sauter le pas. Et sans surprise, ça ne leur plaît pas.

« Le plan Apple n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit du mandat de la Cour suprême », affirment Meta, Microsoft, X et Match Group dans leur déclaration relayée par le Wall Street Journal. Les quatre entreprises affirment que la réponse d’Apple laisse essentiellement en place la règle existante qui régit la manière dont les développeurs orientent les utilisateurs vers d’autres options. Elles affirment également qu’elle impose de nouvelles restrictions aux développeurs d’applications.

La décision de justice stipule qu’Apple ne peut pas empêcher les développeurs d’inclure des boutons ou des liens vers d’autres méthodes de paiement. Mais la note du jour indique qu’Apple ne leur permet qu’une seule option pour un lien externe qui est toujours étroitement contrôlé. « La fourniture d’informations, même les plus élémentaires, sur les autres méthodes de paiement reste interdite dans le cadre du plan d’Apple », indiquent Meta, Microsoft, X et Match Group . Si un développeur voulait dire, par exemple, qu’un client « peut acheter cette fonction avec une réduction de 30% sur notre site », il ne pourrait pas le faire, selon le document.

Des critiques au cas par cas

Pour sa part, Meta critique le fait qu’Apple prenne 30% de commission si un annonceur décide de mettre en avant une publication sur Facebook ou Instagram. Du côté de Microsoft, on critique le fait que les décisions d’Apple empêchent de proposer des réductions. X a qualifié la commission de 27% d’Apple de « taxe » sur les achats et a déclaré qu’elle éliminait toute incitation à inclure un lien externe. Match Group juge que le plan d’Apple aurait un impact sur des milliers de développeurs et des millions d’utilisateurs, et qu’il entraverait les efforts de la Cour suprême des États-Unis pour améliorer la concurrence des prix dans les transactions numériques.

De son côté, Apple affirme respecter la décision de justice et estime ne pas être en tort.