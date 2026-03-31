Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement le firmware 8E251 pour les AirPods Max 2. C’est la première mise à jour du firmware pour le casque audio, sachant que celui-ci sortira demain. Les tests à son sujet sont à retrouver sur cet article.

Une mise à jour pour les AirPods Max 2

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods Max. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour le casque AirPods Max :

Assurez-vous que vos AirPods Max sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.

Branchez le câble de chargement dans l’emplacement en bas à droite du casque, puis branchez l’autre extrémité du câble dans un chargeur ou un port USB.

Attendez au moins 30 minutes pour que le firmware soit mis à jour.

Reconnectez vos AirPods Max à votre iPhone, iPad ou Mac.

Vérifiez à nouveau la version du firmware.

Il est possible d’acheter les AirPods Max 2 chez Apple, ainsi que chez Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty pour 579 euros.