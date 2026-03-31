Après cinq ans d’attente, Apple lance enfin les AirPods Max 2 avec la puce H2. Les tests publiés aujourd’hui dressent un portrait précis de ce casque premium à 579 euros et les avis convergent : c’est une mise à jour solide, mais il reste des défauts du casque d’origine.

Puce H2, le vrai changement des AirPods Max 2

La puce H2 remplace l’ancienne H1 et joue un rôle central dans presque toutes les améliorations du modèle. Apple intègre également un nouvel amplificateur à haute plage dynamique, inspiré de celui des AirPods Pro 3, couplé à des drivers de 40 mm. 9to5Mac souligne que la puce H2 accélère aussi la connexion entre appareils, stabilise la liaison Bluetooth et rend les interactions avec Siri nettement plus rapides. Aussi, il y a également le Bluetooth 5.3, ce qui améliore la stabilité et la latence sans-fil.

En outre, Apple annonce une réduction de bruit active (ANC) 1,5 fois plus performante que sur la génération précédente grâce à de nouveaux algorithmes de traitement audio. Gizmodo va plus loin dans son test : les AirPods Max 2 rivalisent directement avec le Bose QuietComfort Ultra Headphones de 2e génération et les surpassent même par moments. Dans le métro new-yorkais, le testeur de Gizmodo décrit un casque « absolu » : voix des passagers inaudibles, grincements des rails presque effacés et annonces de station difficiles à percevoir. TechRadar confirme que la différence s’impose progressivement : en simulant le bruit d’avion via des enceintes, le casque réduit le grondement à un « bourdonnement bas et gérable ».

Qualité sonore : richesse et scène sonore en progrès

Le nouvel amplificateur améliore la clarté et la dynamique de l’audio sans altérer la signature sonore caractéristique des AirPods Max. TechRadar rapporte une scène sonore plus large, avec une séparation des instruments impressionnante. Il cite Born to Run de Springsteen et Down On the Corner de CCR comme exemples probants, où chaque élément reste distinct même dans les passages les plus denses. Gizmodo apprécie la gestion du bas du spectre : le grave des AirPods Max 2 se montre présent et punchy sans écraser les médiums. The Verge souligne que le grave sur bury a friend de Billie Eilish frappe fort et reste défini, tandis que les médiums sont bien distincts. 9to5Mac reste plus mesuré : il perçoit une légère amélioration sur certains morceaux, notamment dans la séparation des couches, mais juge que la qualité sonore seule ne justifie pas un achat ou une mise à jour.

D’autre part, l’audio adaptatif représente sans doute la fonctionnalité la plus significative de cette génération. La fonction fusionne l’ANC et le mode Transparence en temps réel selon le contexte sonore environnant : dans un café, il bloque le bruit ambiant tout en laissant passer les voix proches. Gizmodo souligne que la fonction se débrouille très bien dans le métro : le casque ajuste la suppression de bruit selon les arrêts et les démarrages de la rame avec fluidité. À la maison, il adapte la transparence pour permettre d’entendre le clavier ou une conversation proche. The Verge liste également la fonction de détection des conversations qui baisse le volume dès que vous parlez et l’isolation de voix qui isole votre voix pendant les appels pour réduire les bruits de fond. La traduction en direct, s’appuyant sur Apple Intelligence, permet de converser en temps réel entre deux langues différentes : Gizmodo l’a testée en anglais-espagnol et la juge rapide, fluide et utilisable en voyage.

Autonomie : 20 heures, un chiffre qui divise

Apple maintient l’autonomie à 20 heures avec l’ANC activé (identique au casque original de 2020). What HiFi pointe cette décision comme « la grande déception » du modèle : Sony et Bose proposent 30 heures sur leurs casques actuels et le Sennheiser HDB 630 monte jusqu’à 60 heures avec l’ANC. Gizmodo a conduit ses propres tests : après une heure à 60 % de volume avec l’ANC actif, la batterie passe de 100 % à 94 %, ce qui valide grosso modo les promesses d’Apple. Avec l’ANC coupé, la chute n’est que de 2 % sur une heure. La charge rapide reste disponible : 5 minutes de charge suffisent pour 1 h 30 de lecture.

Poids et confort : les problèmes persistent

Les AirPods Max 2 pèsent 386 grammes, soit l’équivalent de plus de deux iPhone 17 posés sur la tête, comme le note ironiquement Gizmodo. The Verge compare avec les Sony WH-1000XM6 ou le Bose Ultra, affichant environ 254 grammes. TechRadar relativise ce point : le bandeau en maille respirante distribue bien la pression et les coussins en mousse mémoire restent confortables. The Verge rapporte cependant que certains utilisateurs ressentent une gêne dès 30 minutes et le testeur du site a lui-même commencé à percevoir la pression après quelques heures de port. What HiFi regrette par ailleurs qu’Apple n’ait pas élargi le réglage du bandeau pour accommoder une plus grande variété de morphologies.

Par ailleurs, Apple conserve à l’identique la structure aluminium, le cadre en acier inoxydable et la Smart Case (vivement critiquée pour sa protection jugée insuffisante). Les cinq coloris reprennent ceux du modèle USB-C de 2024, sans nouvelle teinte. MacRumors qualifie l’absence de redesign de « plus grande frustration du produit ». Les coussins d’oreille restent magnétiquement amovibles et lavables. Aucune certification de résistance à l’eau n’accompagne ce modèle, malgré la pratique répandue de le porter en extérieur.

À l’arrivée, TechRadar conclut que les AirPods Max 2 représentent « une mise à jour qui valait l’attente de cinq ans » et pousse les propriétaires de la première génération à envisager sérieusement la mise à niveau. Gizmodo résume la situation en une phrase : « toujours ridiculement chers, toujours ridiculement bons », au point que le site les classe parmi les meilleurs casques sans fil actuellement disponibles, à condition d’accepter le prix. The Verge parle d’une « belle suite, mais pas d’une refonte ». 9to5Mac adopte la position la plus nuancée : le casque se bonifie sans convaincre les utilisateurs qui n’aimaient pas l’original, mais il reste objectivement meilleur. AppleInsider pointe une mise à jour incrémentale plutôt qu’un grand bond, tout en maintenant que les AirPods Max 2 restent le premier choix pour qui veut un casque haut de gamme dans l’écosystème Apple.

Prix et date de sortie

Les AirPods Max 2 sont disponibles à l’achat avec une sortie le 1er avril pour 579 euros chez Apple, ainsi que chez les revendeurs dont voici les liens directs :