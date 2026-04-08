8BitDo continue d’exploiter le filon de la nostalgie, cette fois en s’attaquant à l’un des monuments absolus de la micro-informatique, l’Apple II. Le Retro 68 Keyboard – AP50th Limited Edition – « Fabriqué pour célébrer les 50 ans d’Apple » – est un clavier mécanique haut de gamme inspiré des codes visuels des premiers ordinateurs d’Apple, une réinterprétation qui vise autant les collectionneurs, les amateurs de périphériques au look rétro que les fans absolus de la marque à la pomme. Le produit reprend les teintes beige et gris emblématiques de l’époque tout en y ajoutant une touche de modernité bienvenue.

Un hommage visuel assumé aux débuts de l’informatique personnelle

8BitDo n’a pas besoin d’apposer un logo Apple pour que la référence saute aux yeux. Le clavier joue clairement la carte de l’évocation : couleurs d’époque, typographie inspirée des anciens marquages, touches thématiques et silhouette immédiatement reconnaissable pour quiconque a déjà croisé un Apple II. Ces hommage sans licence directe sont devenus la marque de fabrique de l’accessoiriste, à qui l’on doit déjà des claviers inspirés du Commodore 64, de la NES ou bien encore des machines IBM.

Le format retenu pour le clavier « Apple II » est un 68 touches, compact mais pas minimaliste, avec un bloc flèches bien intégré et quelques concessions modernes pour faciliter l’ usage quotidien.

Un vrai clavier premium derrière la nostalgie

Ce modèle ne se contente pas d’un simple habillage vintage et adopte une coque en aluminium, des switches mécaniques Kailh haut de gamme, un PCB hot-swappable et une connectivité étendue avec l’USB-C, le Bluetooth et et du sans-fil propriétaire. 8BitDo y ajoute également ses gros boutons programmables, devenus une signature de ses claviers les plus originaux.

Le prix qui pique

Avec un tarif fixé à 499,99 dollars, l’AP50th Limited Edition se place très loin au-dessus des prix habituels des claviers de la marque. Ce positionnement tarifaire montre qu’8BitDo positionne ce nouvel accessoire comme un objet de collection premium, conçu pour les passionnés d’histoire informatique comme pour les amateurs de beaux claviers. Dommage, l’Apple II était vendu à l’époque comme le premier ordinateur pour tous, une volonté de démocratisation qui n’a visiblement pas inspiré les créateurs de ce joli clavier.