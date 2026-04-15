Pris de court par le MacBook Neo à 699 euros, Microsoft lance aujourd’hui le Microsoft College Offer, un bundle pour les étudiants d’une valeur annoncée de plus de 500 dollars offerts avec l’achat de certains PC sous Windows 11. Le calendrier, inhabituel pour la firme, montre son envie de riposter rapidement face à Apple.

La riposte de Microsoft au MacBook Neo

L’offre, uniquement disponible aux États-Unis (pour le moment du moins), regroupe 12 mois de Microsoft 365 Premium, 12 mois de Xbox Game Pass Ultimate et une manette Xbox gratuite via Xbox Design Lab. Cinq constructeurs participent à cette offre, à savoir Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo avec des réductions sur leurs PC sous Windows 11 pour l’occasion. L’offre est strictement réservée aux nouveaux abonnés : quiconque a déjà souscrit à Microsoft 365 ou au Xbox Game Pass devra utiliser un compte Microsoft distinct pour en bénéficier. Elle est valable jusqu’au 30 juin ou jusqu’à épuisement des stocks éligibles.

La tension la plus révélatrice de ce lancement concerne les appareils Surface. Microsoft a relevé les tarifs du Surface Pro et du Surface Laptop il y a quelques jours à peine, avant d’inclure certains modèles dans les remises de l’offre étudiante dès aujourd’hui. Ce revirement rapide illustre la pression exercée par le MacBook Neo qu’Apple propose à 599 euros pour les étudiants et 699 euros pour les autres personnes.

L’impact du MacBook Neo dépasse la seule politique tarifaire. Microsoft a annoncé des changements importants pour Windows 11 dans les jours qui ont suivi la présentation du MacBook Neo, une séquence que Microsoft aurait habituellement réservée à ses traditionnelles promotions de rentrée en été. Le calendrier avancé de ce Microsoft College Offer, lancé en avril plutôt qu’en juillet, confirme que l’enjeu dépasse la saison scolaire.

Apple n’a pas communiqué de données précises pour les ventes du MacBook Neo. Cependant, Tim Cook a récemment déclaré : « Le Mac vient de connaître sa meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux utilisateurs de Mac. Nous sommes ravis de constater un tel enthousiasme ! ».