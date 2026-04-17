Apple a apporté une petite retouche à l’App Store sur iPhone, et ce sans publier de nouvelle mise à jour logicielle ni communiquer officiellement sur ce changement. Pourtant, certains utilisateurs ont bien remarqué que quelque chose avait bougé dans l’interface. La firme de Cupertino a en effet revu l’emplacement d’une option clé liée aux mises à jour d’applications, tout en la renommant pour la rendre plus explicite.

Une modification discrète, mais visible dans le menu du compte

Le changement concerne la section accessible en touchant la photo de profil située en haut à droite de l’App Store. Jusqu’ici, l’entrée consacrée à l’historique des apps et des achats figurait en tête de liste. Cette dernière a désormais laissé sa place à la section dédiée aux mises à jour, qui devient plus visible et adopte un intitulé plus direct.

Concrètement, l’ancien libellé « Mises à jour » a été remplacé par une formulation plus claire, tandis que l’option remonte en haut du menu. Apple semble ainsi vouloir mettre davantage en avant une fonction essentielle, mais parfois peu évidente à repérer pour une partie des utilisateurs.

Une mise à jour côté serveur sans nouvelle version d’iOS

L’élément le plus intéressant dans cette évolution tient à sa méthode de déploiement. Apple n’a pas attendu une mise à jour complète d’iOS pour modifier cette interface. Le changement a été activé en arrière-plan, ce qui montre une nouvelle fois que certains éléments de l’App Store peuvent évoluer côté serveur sans installation supplémentaire sur l’iPhone.

Un accès encore plus rapide existe déjà

Ceux qui veulent aller encore plus vite peuvent d’ailleurs contourner ce menu. Un appui prolongé sur l’icône de l’App Store depuis l’écran d’accueil permet d’ouvrir directement un menu contextuel menant à la page des mises à jour.