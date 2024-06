Apple annonce officiellement garantir 5 ans de mises à jour iOS pour ses iPhone. Cette information faite suite à une nouvelle loi au Royaume-Uni (Sécurité des produits et infrastructures de télécommunications, PSTI) qui oblige les constructeurs à être transparents sur le sujet.

Ainsi, Apple indique que l’iPhone 15 Pro Max aura le droit à cinq de mises à jour iOS à partir de sa date de sortie, à savoir septembre 2023. De fait, le constructeur fait moins bien que Google et Samsung qui assurent respectivement proposer 7 ans de mises à jour Android pour leurs Pixel 8 et Galaxy S24. Apple n’est plus à la première place pour les mises à jour logicielles sur le long terme… ou pas.

Deux éléments à noter chez Apple

Il y a deux choses à prendre en compte ici. La première est que les 5 ans annoncés par Apple sont une durée minimum. Le groupe peut très bien assurer le support pendant une période plus longue et cela a déjà eu lieu. Par exemple, l’iPhone 6s a eu le droit à une mise à jour de sécurité avec iOS 15.8.2 en mars 2024. Pour rappel, ce smartphone a vu le jour en 2015. On est donc sur un suivi de 9 ans !

La seconde chose à noter est qu’Apple a déjà fait ses preuves ici, comme nous pouvons le voir avec l’iPhone 6s. Dans le cas de Google et de Samsung, il s’agit d’une promesse récente. Il faudra donc réellement voir si les deux groupes proposeront bel et bien 7 ans de mises à jour logicielles à leurs utilisateurs.

Dans tous les cas, la loi au Royaume-Uni imposant la transparence concerne les mises à jour de sécurité. En ce qui concerne Apple, il est donc possible qu’un iPhone reçoive une nouvelle version d’iOS qui vient boucher une faille de sécurité, sans pour autant apporter des nouveautés.

De son côté, Dave Kleidermacher, vice-président de l’ingénierie pour la sécurité et la confidentialité d’Android chez Google, profite des 5 ans de mises à jour iOS annoncés par Apple pour noter que le fabricant d’iPhone n’est plus le roi en la matière. Il met en avant les 7 ans de Google et Samsung.