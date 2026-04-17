Perplexity déploie Personal Computer sur Mac et fait évoluer son offre d’un assistant capable d’orchestrer des flux de travail vers un agent IA local qui agit directement sur macOS. Cette version ajoute l’accès au système de fichiers et aux applications natives avec une promesse d’automatisation continue sous contrôle de l’utilisateur.

Perplexity fait passer son agent IA du cloud au Mac

Personal Computer prolonge Perplexity Computer, présenté plus tôt cette année comme un « travailleur numérique » capable de créer et d’exécuter des flux de travail complets. La nouveauté tient au fait qu’il fonctionne désormais directement sur un Mac, avec une visibilité sur les applications ouvertes et un accès aux fichiers locaux.

L’activation a été pensée comme un raccourci système. Une pression sur les deux touches Command (CMD) lance Personal Computer qui répond ensuite à des prompts écrits ou vocaux. L’agent IA peut intervenir dans n’importe quelle application Mac et afficher automatiquement des actions rapides selon le contexte.

Today we're releasing Personal Computer. Personal Computer integrates with the Perplexity Mac App for secure orchestration across your local files, native apps, and browser. We’re rolling this out to all Perplexity Max subscribers and everyone on the waitlist starting today. pic.twitter.com/kxgFQFo7BB — Perplexity (@perplexity_ai) April 16, 2026

Perplexity indique que l’outil fonctionne sur tout Mac sous macOS 14 Sonoma ou version ultérieure. L’entreprise recommande toutefois un Mac mini, notamment pour les usages qui exigent une machine persistante capable de tourner 24 heures sur 24 avec un accès local sécurisé aux fichiers et aux applications. Les tâches peuvent en plus être lancées et suivies depuis un iPhone.

L’utilisateur a le contrôle si nécessaire

Le positionnement est celui d’un agent opérationnel. Personal Computer peut traiter une liste de tâches, ranger un dossier Téléchargements encombré, comparer des fichiers locaux à des informations du Web et mobiliser des équipes d’agents réparties sur plus de 20 modèles de pointe pour mener une mission à bien.

Perplexity insiste aussi sur les garde-fous. Les actions de l’agent IA restent visibles, l’utilisateur peut intervenir à tout moment, les fichiers sont créés dans une sandbox sécurisée, les opérations sont vérifiables et réversibles, et une option permet d’interrompre le processus.

Personal Computer est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Perplexity Max, avec une priorité donnée aux personnes déjà inscrites sur liste d’attente. L’abonnement Max est facturé 200 dollars par mois.