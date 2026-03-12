Le Mac mini s’impose peu à peu comme une brique idéale pour l’IA “toujours active”. Dernier exemple en date : Perplexity annonce Personal Computer, une déclinaison de son concept Perplexity Computer qui repose sur un Mac mini exécuté en continu, le tout afin de relier des applications locales et des services cloud dans un même agent.

Un “ordinateur IA” hybride, local + cloud

Perplexity présente Personal Computer comme un assistant personnel capable de travailler 24 h/24 sur vos fichiers, vos sessions et vos applications, grâce à un Mac mini qui reste allumé. L’idée est de fusionner l’accès aux outils locaux (documents, apps installées) avec l’infrastructure sécurisée de Perplexity, pour automatiser des tâches et enchaîner des actions sur plusieurs services sans intervention permanente de l’utilisateur.

La société met en avant un fonctionnement “personnel” et “sécurisé”, avec une exécution dans un environnement protégé et une possibilité de contrôle à distance depuis n’importe quel appareil, où que l’on soit.

Pourquoi le Mac mini attire les projets d’agents IA

Une machine compacte, stable, faite pour tourner en continu

Peu encombrant, silencieux et conçu pour fonctionner durablement, le Mac mini coche toutes les cases (ou presque) d’un petit serveur domestique. Pour des agents IA qui doivent rester disponibles h24, garder un contexte et accéder à des applications locales, ce format devient une solution pragmatique et quasi idéale entre le tout-cloud et le tout-local.

Accès sur liste d’attente

Perplexity ouvre dès maintenant une liste d’attente pour accéder au programme, avec une première cohorte d’utilisateurs qui bénéficiera d’accompagnement et de ressources. Une vidéo de démonstration montre déjà l’agent en action, illustrant la promesse : transformer un Mac mini en “ordinateur IA” pilotable à distance.

Cette annonce confirme une tendance : à mesure que les assistants deviennent des agents capables d’agir, les petites machines “always-on” reprennent de la valeur… et le Mac mini se retrouve, encore une fois, au centre du jeu.