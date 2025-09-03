Apple revoit Siri autour de trois éléments clés : un planificateur, des systèmes de recherche pour le Web et les appareils, et un synthétiseur. Ce nouvel écosystème, révélé par Bloomberg, marque une rupture avec l’approche tout interne de l’entreprise, avec l’intégration de modèles IA tiers, dont ceux de Google.

Une collaboration avec Google

Le planificateur analyse les données vocales ou textuelles pour déterminer la réponse appropriée. Le système de recherche explore le Web ou les données utilisateur, tandis que le synthétiseur compile ces informations en une réponse claire. Ce trio vise à rendre Siri plus intelligent et polyvalent, capable de répondre avec précision à une variété de requêtes.

Dans un virage stratégique, Apple envisage sérieusement d’utiliser un modèle personnalisé de Google Gemini pour le synthétiseur, hébergé sur ses propres serveurs (Private Cloud Compute). Google a déjà fourni cette technologie pour des tests et les deux entreprises collaborent pour l’affiner et la tester. Les deux géants technologiques ont d’ailleurs conclu cette semaine un accord formel permettant à Apple d’évaluer un modèle d’IA développé par Google pour alimenter son assistant vocal.

Apple explore également l’utilisation de Gemini pour le planificateur, tout en évaluant le modèle Claude d’Anthropic ou ses propres solutions internes. Une intégration future de Gemini pour d’autres fonctionnalités IA ou de recherche reste également envisageable.

La confidentialité préservée pour les données d’utilisateurs

Apple prévoit de conserver ses Apple Foundation Models (AFM) pour la recherche dans les données des utilisateurs, garantissant ainsi que ces informations sensibles ne soient pas traitées par des technologies externes. Cette approche renforce l’engagement de l’entreprise à protéger la vie privée de ses clients.

Initialement, Anthropic semblait favori pour équiper Siri, son modèle Claude surpassant Gemini en qualité selon les évaluations internes d’Apple. Cependant, Anthropic exigeait plus de 1,5 milliard de dollars par an, un coût jugé trop élevé. Google, plus flexible sur les termes financiers, a ainsi pris l’avantage.

Ce n’est pas la première collaboration envisagée : en 2023, Apple avait discuté avec Google d’une intégration de Gemini à Siri, avant de s’associer à OpenAI (ChatGPT), un partenariat qui n’a pas encore abouti à une fonctionnalité publique.

Apple ne s’intéresse plus à Perplexity

D’autre part, Apple a envisagé un rachat de Perplexity, qui propose un moteur de recherche IA, durant l’été. Mais cette envie n’est plus vraiment d’actualité, étant donné qu’Apple prépare son propre moteur de recherche pour IA pour l’année prochaine (plus d’informations à retrouver sur cet article dédié).

Cependant, Apple n’exclut pas l’idée de faire d’autres acquisitions qui viendront améliorer son propre outil.