Apple s’apprête à élargir l’écosystème de sa clé de voiture numérique. Tout indique en effet que les véhicules électriques de Tata Motors vont bientôt rejoindre la liste des modèles compatibles avec Car Key, la fonction intégrée à l’app Wallet/Cartes qui permet de déverrouiller et d’utiliser une voiture avec un iPhone ou une Apple Watch. Pour Apple, c’est l’occasion d’ouvrir sa fonction à des millions de nouveau véhicules, sachant que l’iPhone progresse à la vitesse d’une fusée dans le pays dirigé par Narendra Modi.

Car Key poursuit son expansion chez les constructeurs automobiles

Lancée pour transformer le smartphone en véritable clé de voiture, la technologie Car Key permet de stocker une clé numérique dans Wallet/Cartes et d’interagir avec un véhicule compatible via NFC. Il suffit alors d’approcher son iPhone ou son Apple Watch de la zone prévue à cet effet pour ouvrir la voiture. Apple propose aussi un mode Express qui permet un accès rapide sans authentification systématique, afin de rendre l’expérience utilisateur aussi fluide qu’avec une clé physique.

Jusqu’ici, cette fonction restait surtout associée à des marques déjà bien installées dans les marchés occidentaux et haut de gamme. L’arrivée annoncée de Tata changerait la donne en élargissant le terrain de jeu de Car Key à un constructeur indien majeur et très actif sur le segment des véhicules électriques.

Une fonctionnalité basique en apparence, mais essentielle dans l’écosystème iOS

Le plus intéressant dans cette évolution est peut-être ce qu’elle raconte du positionnement d’Apple. Car Key reste une fonction de confort, mais aussi un marqueur de l’ambition plus large de l’entreprise pommée, qui est de faire de l’iPhone un véritable hub de la vie quotidienne, capable de remplacer le portefeuille, les titres de transport, les badges d’accès et donc aussi… les clés de voiture.