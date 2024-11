La firme indienne Tata Electronics dispose désormais d’une participation majoritaire de 60 % dans la seule usine de fabrication d’iPhone de Pegatron en Inde, une opération conclue à la suite d’un joint-venture entre les deux sociétés. Tata gérera les opérations quotidiennes sur le site tandis que Pegatron conservera 40 % et offrira un soutien technique. A noter que l’opération est encore soumise à l’approbation réglementaire de la Commission (indienne) de la concurrence. L’annonce de la transaction a été faite en interne la semaine dernière, bien que les détails financiers n’aient pas été divulgués. Tata, Apple et Pegatron n’ont pas encore fait de commentaires publics, mais l’acquisition s’inscrirait dans le cadre des efforts continus d’Apple pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement en raison des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine.

L’usine de Chennai de Pegatron, qui emploie environ 10 000 travailleurs et produit 5 millions d’iPhone par an, deviendra de facto la troisième installation d’iPhone de Tata en Inde, après ses opérations au Karnataka et un nouveau site en construction à Hosur, dans la région du Tamil Nadu. C’est donc peu dire que cette transaction renforce le rôle de Tata en tant que fournisseur clé d’Apple, plaçant la firme aux côtés de Foxconn, seul autre fabricant ayant obtenu un contrat d’iPhone en Inde. Les analystes s’attendent à ce que l’Inde contribue pour 20-25% des expéditions mondiales d’iPhone cette année, une augmentation plus que significative par rapport aux 12-14% de l’an dernier.