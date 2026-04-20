Apple a annoncé que Tim Cook va quitter la direction d’Apple le 1er septembre 2026, avec John Ternus pour le remplacer. À cette occasion, Tim Cook a publié une lettre pour la communauté.

C’est sur le site d’Apple que la lettre est disponible :

Ces 15 dernières années, j’ai commencé presque toutes mes journées de la même manière. J’ouvre mes e-mails et je lis les messages reçus la veille de la part d’utilisateurs d’Apple du monde entier.

Vous partagez avec moi de petits fragments de vos vies et me dites ce que vous voulez que je sache sur la façon dont Apple vous a touchés. À propos de ce moment où votre mère a été sauvée par son Apple Watch. À propos du selfie parfait que vous avez pris au sommet d’une montagne qui semblait impossible à gravir. Vous me remerciez pour la façon dont le Mac a transformé ce que vous pouvez accomplir au travail et parfois, vous me menez la vie dure parce que quelque chose qui vous tient à cœur ne fonctionne pas comme il le devrait.

Dans chacun de ces e-mails, je ressens le cœur battant de notre humanité commune. Je ressens une obligation grandissante de travailler plus dur et d’aller plus loin. Mais par-dessus tout, je ressens une gratitude que je ne saurais exprimer avec des mots, d’avoir eu la chance d’être la personne à l’autre bout de ces e-mails, le dirigeant d’une entreprise qui enflamme les imaginations et enrichit les vies d’une manière si profonde qu’elle défie toute description. Quel honneur et quel privilège cela a été.

Aujourd’hui, nous avons annoncé que j’entame la prochaine étape de mon parcours chez Apple. Au cours des mois à venir, je vais faire la transition vers un nouveau rôle : je quitterai le poste de directeur général en septembre pour devenir président exécutif du conseil d’administration d’Apple. Une nouvelle personne reprendra ce que je sais au fond de mon cœur être le meilleur travail au monde. Ce dirigeant est John Ternus, un ingénieur et un penseur brillant qui a passé les 25 dernières années à concevoir les produits Apple que nos utilisateurs aiment tant, obsédé par chaque détail, concentré sur toutes les façons possibles de rendre les choses meilleures, plus audacieuses, plus belles et plus riches de sens. Il est la personne idéale pour ce poste.

John se soucie profondément de ce que nous sommes chez Apple, de ce que nous faisons chez Apple, de ceux que nous touchons chez Apple et il a le cœur et le caractère pour diriger avec une intégrité extraordinaire. Je suis extrêmement fier de l’appeler le prochain dirigeant d’Apple. Cette entreprise atteindra des sommets incroyables sous sa direction et vous ressentirez son impact dans chaque instant de joie et de découverte qui naîtra des produits et services à venir. J’ai hâte que vous appreniez à le connaître comme je le connais.

Ceci n’est pas un adieu. Mais en ce moment de transition, je voulais profiter de l’occasion pour vous dire merci. Non pas au nom de l’entreprise, cette fois-ci, bien qu’il y ait une source de gratitude pour vous qui déborde entre nos murs. Mais simplement en mon propre nom. Tim. Une personne qui a grandi à la campagne à une époque différente et qui, pour ces moments magiques, a eu l’occasion d’être le dirigeant de la plus grande entreprise du monde. Merci pour la confiance et la gentillesse que vous m’avez témoignées. Merci de m’avoir salué dans la rue et dans nos magasins. Merci de vous être réjouis à mes côtés lorsque nous dévoilions un nouveau produit ou service. Merci, par-dessus tout, d’avoir cru en moi pour diriger l’entreprise qui vous a toujours placés au centre de notre travail. Chaque jour, nous nous levons en pensant à ce que nous pouvons faire pour rendre votre vie un peu meilleure. Et chaque jour, vous avez fait de la mienne la plus belle que j’aurais pu espérer.

Merci.