John Ternus, qui sera le nouveau patron d’Apple le 1er septembre 2026 en succédant à Tim Cook, a envoyé un mémo aux employés après l’annonce du changement de poste. C’est l’occasion de les rassurer, de les remercier et d’annoncer l’arrivée de Tom Marieb.

Le mémo de John Ternus, relayé par Bloomberg, est le suivant :

À toute l’équipe,

Comme vous l’avez probablement déjà appris, Tim a annoncé qu’il passera au poste de président exécutif, et en septembre, je deviendrai le nouveau directeur général d’Apple. Ce fut un immense privilège de diriger l’équipe d’ingénierie matérielle, de participer à un travail aussi remarquable et de vous voir tous en action, toujours aussi déterminés à faire tout notre possible pour nos utilisateurs. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous dans mes nouvelles fonctions. Inutile de dire que je prévois de rester très impliqué sur le plan opérationnel.

Dans le cadre de ma transition vers le poste de directeur général, à compter d’aujourd’hui, je quitte mes fonctions de responsable de l’ingénierie matérielle. Et je suis fier de vous annoncer que Tom Marieb deviendra le nouveau directeur de l’organisation. Dans ce rôle, la responsabilité de Tom sera de mener à bien l’exécution d’une feuille de route véritablement exceptionnelle. Il sera rattaché à Johny Srouji, un dirigeant extrêmement talentueux qui assume désormais le rôle élargi de directeur du matériel, ce qui nous permettra de collaborer encore plus étroitement avec l’équipe des technologies matérielles.

Comme le savent ceux d’entre vous qui ont travaillé avec lui, Tom est un dirigeant fantastique et un mentor incroyable pour tant de personnes. Tom accorde une importance capitale à l’expérience utilisateur et s’est toujours battu sans relâche pour s’assurer que nous livrons des produits à la hauteur des standards auxquels nous aspirons constamment. Je me réjouis à l’idée de poursuivre notre collaboration.

J’aurai l’occasion de vous en dire plus lorsque je vous verrai en personne. Pour l’instant, permettez-moi simplement de vous remercier pour tout ce que vous avez accompli et pour tout ce que je sais que vous accomplirez encore. Nous avons un travail tellement important devant nous et je ne peux imaginer une équipe plus compétente.