C’est le grand chambardement : suite au départ annoncé de Tim Cook de la direction d’Apple et son arrivée prochaine à la tête du conseil d’administration de l’entreprise, c’est au tour d’Arthur Levinson, l’actuel président de ce conseil – et aussi président-directeur général du géant des biotechnologies Genentech ainsi que de la société biotechnologique de Google, Calico -, d’être propulsé à un nouveau poste. À compter du 1er septembre 2026, Arthur Levinson quittera son rôle de président (non exécutif) pour devenir Lead Independent Director, un poste taillé sur mesure.

Un vétéran du board repositionné à un poste charnière

Présent au conseil d’administration d’Apple depuis 2000, Arthur Levinson fait partie des figures les plus anciennes et les plus influentes de la gouvernance de la firme de Cupertino. Son nouveau rôle vise à préserver une forme d’équilibre entre le futur président exécutif, Tim Cook, le nouveau directeur général John Ternus et les administrateurs indépendants. Dans une entreprise aussi scrutée qu’Apple, cette nouvelle organisation doit garantir que la transition reste ordonnée et surtout lisible pour les marchés (comprendre, les investisseurs et les porteurs d’actions AAPL).

Levinson a d’ailleurs salué sans ambiguïté le bilan de Tim Cook, affirmant que son « leadership sans précédent et remarquable a transformé Apple en meilleure entreprise du monde ». Ce dernier a ensuite ajouté que le conseil était « extrêmement reconnaissant pour ses innombrables contributions à Apple et au monde ».

Le conseil affiche sa confiance totale dans John Ternus

Levinson aurait aussi joué un rôle central dans la préparation de la succession de Tim Cook, et s’est d’ailleurs empressé d’affirmer que John Ternus est « le meilleur dirigeant possible pour succéder à Tim », précisant que « son amour d’Apple, son leadership, sa profonde expertise technique et son obsession de créer de grands produits aideront l’entreprise à avancer vers un avenir extraordinaire ».

Une transition qui cherche à rassurer sans rompre avec la continuité

Ce choix de gouvernance traduit une volonté claire chez Apple : il s’agit de faire évoluer la structure dirigeante sans jamais donner l’impression d’une rupture brutale. Cook reste dans l’équation, Ternus incarne la relève opérationnelle, et Levinson demeure le garant d’une indépendance interne du conseil. Cette combinaison permet à Apple de préserver sa culture de continuité tout en préparant une nouvelle phase de son histoire.