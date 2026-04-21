Apple TV gagne de nouveaux territoires : le service de streaming vidéo d’Apple est désormais accessible directement depuis l’app Prime Video, ce via un abonnement additionnel facturé au même tarif que chez Apple. Plutôt que de réserver strictement son catalogue à son propre écosystème, la firme de Cupertino accepte donc désormais de le rendre disponible au sein d’une plateforme certes concurrente mais aussi extrêmement populaire.

Un nouveau point d’entrée pour les séries et films Apple

Concrètement, les abonnés Prime Video peuvent désormais souscrire à Apple TV depuis l’interface d’Amazon et retrouver des programmes comme Hijack, Ted Lasso ou bien encore The Gorge sans quitter l’application. Le tarif reste identique à celui proposé en direct par Apple, avec une formule mensuelle à 9,99 € ou annuelle à 99 €. Amazon accompagne aussi ce lancement d’une semaine d’essai gratuite afin d’encourager l’adoption de cette formule intégrée.

Pour les utilisateurs de Prime Video l’intérêt est évident puisque cela permet de regrouper davantage de contenus dans une seule interface, avec une facturation centralisée et une navigation unifiée. Prime Video joue déjà ce rôle de hub pour plusieurs autres services de streaming tout comme l’app Apple TV du reste (qui intègre elle aussi des services tiers).

L’app Apple TV toujours sur le pont

Ce partenariat peut sembler paradoxal, mais il s’inscrit dans une évolution plus large. Apple ne renonce pas à son application Apple TV, bien au contraire, mais cherche à multiplier les portes d’accès à son service. En élargissant la disponibilité d’Apple TV au sein d’une plateforme aussi installée qu’Amazon Prime Video, la firme de Cupertino devrait mécaniquement augmenter son audience. Dans quelle mesure ? C’est sans doute LA question que doivent se poser les dirigeants d’Apple TV.