Le vibe coding continue de gagner du terrain sur mobile. La startup suédoise Lovable, déjà bien installée parmi les outils de développement assisté par IA, vient de lancer son application iPhone éponyme avec comme promesse de permettre de créer des sites et des web apps directement depuis un smartphone, à partir de simples instructions en texte ou à la voix. La plateforme de vibe coding arrive dans le store alors qu’Apple affine justement ses règles concernant ce que les applications de génération de code ont le droit de faire — ou non — sur l’App Store.

Un outil pensé pour créer partout, depuis son iPhone

Lovable reprend le principe désormais familier du développement assisté par IA : l’utilisateur décrit ce qu’il veut en langage naturel, puis l’agent se charge de générer l’application. La différence ici tient surtout au format de sortie. L’app iOS se concentre sur des projets web, ce qui permet de commencer un projet sur iPhone puis de le reprendre sur ordinateur, ou l’inverse, et ce sans changer d’environnement. Lovable estime que son outil va permettre de « transformer des idées en vrais sites ou web apps fonctionnels directement depuis votre téléphone ».

Apple n’interdit pas le vibe coding, mais impose ses propres frontières

Le lancement de Lovable apporte aussi une nuance importante dans la politique d’Apple. Ces dernières semaines, plusieurs applications de vibe coding ont été retoquées ou contraintes de modifier leur fonctionnement, non parce qu’Apple rejetterait le principe même de ces outils, mais parce que la firme refuse les apps capables de changer leur comportement une fois publiées. Pour se conformer aux règles de l’App Store, les aperçus des projets générés ont donc été déplacés vers le web plutôt que de tourner à l’intérieur de l’application elle-même. Lovable semble précisément s’inscrire dans cette zone de compatibilité.

Le mobile devient un nouveau terrain d’expérimentation pour l’IA créative

Avec l’arrivée d’outils de vibe coding sur mobile, le smartphone ne sert plus uniquement à consulter, corriger ou suivre un projet, mais peut aussi servir à concevoir des sites web, des jeux ou d’autres types d’apps sans la nécessité d’un bagage technique préalable. L’iPhone permet désormais le prototypage d’app à la volée, une façon de « capter » une idée au moment où elle surgit et de la transformer en un produit exploitable. Et d’une certaine façon, ceci est vraiment une révolution.