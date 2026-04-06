L’App Store entre dans une nouvelle phase. Portée par la montée en puissance des outils d’intelligence artificielle capables de générer du code à partir de simples instructions, la vague du vibe coding aurait provoqué une explosion des soumissions d’apps en 2025, avec une accélération encore plus nette au début de 2026.

Une hausse spectaculaire du volume d’apps envoyées à Apple

Les chiffres de Sensor Tower montrent une progression continue des soumissions à l’App Store tout au long de 2025 (+30%), avant une envolée particulièrement marquée au premier trimestre 2026 (+84% !). Cette progression était en partie attendue : grâce aux nouveaux assistants de développement, il devient beaucoup plus facile pour des profils non techniques, ou peu expérimentés, de transformer une idée en application publiable. Là où créer un produit mobile demandait auparavant un vrai bagage de développement, l’IA réduit considérablement la barrière à l’entrée.

Cette dynamique change évidemment profondément le rythme du marché mobile : les développeurs aguerris produisent plus vite, tandis que de nouveaux entrants, parfois totalement novices, arrivent sur l’App Store avec des apps conçues en partie ou presque entièrement par IA.

Apple doit absorber le choc sans perdre le contrôle de la qualité

Forcément, ce flot de soumissions met la chaîne de validation sous tension. Apple affirme continuer à traiter l’immense majorité des dossiers en moins de deux jours, tout en s’appuyant de plus en plus sur des outils d’IA pour assister ses équipes de contrôle. Pour l’instant le système tient encore, mais la pression monte.

Le vrai risque n’est pas seulement le délai, mais l’encombrement

Le problème ne se résume pas seulement au temps d’attente. À mesure que les apps générées ou semi-générées affluent, la découverte d’apps devient plus difficile et le niveau moyen de qualité pourrait mécaniquement baisser. Plus il devient simple de produire une application, plus il devient compliqué pour les utilisateurs d’identifier celles qui apportent une réelle valeur ajoutée.

Une nouvelle ère pour l’économie de l’App Store

Apple se retrouve donc face à un paradoxe. Le vibe coding peut certes enrichir l’écosystème et augmenter le volume de l’App Store, mais il peut aussi transformer la boutique en un vivier d’apps médiocres, redondantes ou mal contrôlées. La prochaine bataille ne portera donc pas seulement sur la création assistée par IA, mais sur la capacité d’Apple à filtrer, hiérarchiser et préserver la confiance dans sa plateforme.