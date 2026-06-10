Apple change de ton dans ses règles de validation des applications sur l’App Store et donne surtout une portée plus large à son pouvoir de retrait. Le fabricant ne vise plus seulement les clones évidents : il précise désormais qu’une application peu différenciée, peu entretenue ou sans véritable valeur ajoutée pourra aussi disparaître après publication.

Apple ne veut pas d’applications de piètre qualité

Le durcissement le plus net touche la règle 4.3(b) de l’App Store, consacrée au spam. Apple dit qu’il ne faut pas soumettre d’applications impossibles à distinguer de ce qui existe déjà en masse, puis cible plus clairement les variantes opportunistes d’applications populaires. La nouveauté importante est ailleurs : l’entreprise indique qu’elle pourra retirer à l’avenir certaines applications si elles ne sont pas mises à jour, pas améliorées ou n’attirent pas des utilisateurs.

Ce changement vise surtout les catégories déjà saturées. Apple cite encore les applications de rencontres, les lampes de poche, les effets sonores, les fonds d’écran, les minuteurs simples ou la voyance, en expliquant qu’aucune nouvelle soumission ne sera acceptée sans différence nette ou progrès significatif par rapport à ce qui existe déjà. Le groupe durcit aussi son jugement sur des catégories qu’il juge sans valeur, comme les jeux à boire, les applications de Kama Sutra ou les applications de pets et de rots, avec un risque d’exclusion du programme développeur en cas de répétition.

Une modération est nécessaire par les développeurs

La révision des règles ne s’arrête pas à la qualité perçue des applications. Apple réécrit aussi la règle 1.2 de l’App Store sur le contenu généré par les utilisateurs pour rappeler plus fermement que le développeur reste responsable des violations, notamment en matière de pornographie. Concrètement, si Apple trouve un contenu contraire aux règles, le développeur devra non seulement le supprimer, mais aussi présenter un plan crédible pour éviter que le problème se reproduise. Ce scénario peut rappeler ce qui s’est passé avec Grok et les deepfakes sexuels.

L’entreprise se réserve par ailleurs un levier plus direct. Une application pourra être retirée jusqu’à ce que son développeur démontre des améliorations suffisantes et un comportement flagrant ou répété pourra entraîner le retrait immédiat de l’application de l’App Store, ainsi que l’exclusion du programme développeur. Apple veut donc lier plus étroitement la présence sur l’App Store à une obligation continue de modération.

Apple ferme enfin une autre brèche potentielle avec la règle 4.5.3. Les développeurs ne pourront plus utiliser les activités en direct pour spammer, piéger des utilisateurs ou envoyer des messages non sollicités.

Pris ensemble, ces changements montrent une ligne plus offensive. Apple ne se contente plus de filtrer les applications au moment de la soumission : Apple cherche à mieux contrôler, dans la durée, la qualité, l’entretien et les usages réels de ce qui reste publié sur l’App Store.