Apple a supprimé de l’App Store en Chine deux des plus populaires applications de rencontres gay, Blued et Finka. Cette décision a été prise à la suite d’un ordre direct de l’Administration du cyberespace de Chine, la principale autorité de censure du pays. Ce retrait, également observé sur plusieurs boutiques d’applications du côté d’Android, illustre la pression croissante exercée par le pays.

Une suppression justifiée par la loi locale selon Apple

Face à cette situation, Apple a clarifié sa position. « Nous respectons les lois des pays dans lesquels nous exerçons nos activités. Conformément à une décision de l’Administration chinoise du cyberespace, nous avons retiré ces deux applications de la boutique en ligne chinoise uniquement », a déclaré un porte-parole d’Apple à Wired. La firme a également précisé que Blued n’était déjà disponible que sur ce marché, tandis que Finka avait été retiré des autres pays par son développeur plus tôt dans l’année.

Cette décision n’est pas un cas isolé. En 2022 déjà, l’application Grindr avait subi le même sort sur l’App Store chinois. Le retrait de Blued est cependant symbolique, l’application revendiquant plus de 49 millions d’utilisateurs enregistrés en 2020.

Comme l’explique Wired, ce retrait intervient dans un climat de durcissement du contrôle du Parti communiste chinois sur la société et la liberté d’expression. Bien que l’homosexualité ait été dépénalisée dans les années 1990, le pays ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe.

La communauté LGBTQ+ fait l’objet d’une pression grandissante ces dernières années. Plusieurs organisations de défense de ses droits ont été contraintes de cesser leurs activités. Parallèlement, les réseaux sociaux opérant en Chine censurent de plus en plus fréquemment les comptes et les contenus liés à la communauté LGBTQ+.