Une nouvelle fuite remet sur la table un projet de bague connectée chez Apple. L’accessoire viendrait élargir l’offre de santé connectée du fabricant avec un format plus discret que l’Apple Watch.

Apple étudie ce projet de bague connectée depuis plusieurs années, comme le suggèrent plusieurs dépôts de brevets et des rumeurs déjà plus consistantes en 2024. Le projet viserait à proposer un suivi biométrique dans un objet plus léger et plus discret qu’une montre connectée. Le leaker Kosutami, à l’origine de la nouvelle fuite, n’a donné aucun détail technique et n’a avancé aucun calendrier de lancement.

Il faut savoir que le marché des bagues connectées s’est essentiellement structuré autour de deux références : Oura Ring et Samsung Galaxy Ring. Apple chercherait donc à entrer sur un segment déjà installé, où l’accessoire au doigt sert de capteur de santé permanent avec un encombrement minimal. Cette orientation prend du poids au moment où Oura accélère sur les fonctions médicales.

L’Oura Ring, lancée en 2015 par l’entreprise finlandaise Oura, en est aujourd’hui à sa cinquième génération. La bague collecte des données sur l’activité, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le sommeil, puis les transmet en Bluetooth vers l’application Oura. L’entreprise a aussi ajouté des fonctions de détection des tendances de tension artérielle, d’analyse de la respiration nocturne et de suivi des traitements GLP-1, utilisés contre le diabète et l’obésité.

Apple élargirait sa stratégie santé

Une bague connectée permettrait à Apple d’élargir son écosystème de capteurs biométriques avec un format moins intrusif que la montre. Le produit pourrait aussi séduire des utilisateurs qui refusent de porter une Apple Watch en continu, tout en restant dans l’univers matériel et logiciel du groupe. Cette logique s’inscrit dans une offensive plus large sur la santé connectée, où Apple multiplie depuis des années les capteurs, les mesures et les services associés.

La prudence reste entière à ce stade car la fuite de Kosutami reste isolée et ne s’accompagne d’aucune précision concrète sur le matériel. Le contexte concurrentiel peut toutefois pousser Apple à accélérer.