Apple commence à vendre l’iPhone 16e reconditionné sur son refurb store. Pour rappel, ce smartphone a fait ses débuts en février 2025. Il a déjà eu le droit à un successeur, à savoir l’iPhone 17e.

Pour le moment, Apple propose seulement l’iPhone 16e reconditionné aux États-Unis, mais il faut s’attendre à ce que son arrivée en France et dans le reste de l’Europe se fasse d’ici les prochains jours ou prochaines semaines éventuellement.

L’iPhone 16e reconditionné avec 128 Go d’espace de stockage coûte 419 dollars, ce qui représente une économie de 180 dollars par rapport au prix original, soit 30 % de remise. Pour sa part, la variante avec 256 Go de stockage est à 509 dollars, soit 27 % de remise. Vient enfin le modèle avec 512 Go de stockage pour 679 dollars, soit 24 % de remise.

En comparaison, un iPhone 17e neuf avec 256 Go de stockage coûte 599 dollars (719 euros chez Apple en France ou 699 euros chez Amazon). Le fait de mettre les 90 dollars de différence peut être intéressant pour avoir la puce A19, le modem C1X, le Ceramic Shield 2 et le support de MagSafe.

Apple liste les avantages suivants pour les produits reconditionnés :