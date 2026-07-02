American Express lance une nouvelle option qui permet aux titulaires de cartes éligibles d’utiliser leurs points Membership Rewards directement via Apple Pay. La fonction simplifie l’usage des points au moment du paiement sur iPhone et iPad sans sortir du parcours d’achat.

Les points directement via Apple Pay

La nouveauté repose sur une intégration simple dans les paiements en ligne et dans les applications. Au moment de régler un achat, l’utilisateur choisit Apple Pay, sélectionne sa carte American Express compatible, puis active l’option « Utiliser récompense » pour définir le nombre de points à utiliser, en totalité ou en partie. La transaction se finalise ensuite comme un paiement Apple Pay classique.

Le système rapproche les points de fidélité d’un moyen de paiement courant. American Express cherche ainsi à rendre les Membership Rewards plus concret dans les achats du quotidien, là où ces programmes restent souvent cantonnés aux voyages ou aux récompenses différées.

L’autre argument mis en avant concerne la confidentialité. American Express indique qu’Apple ne conserve aucune information liée à la transaction de l’utilisateur. Cette précision renforce l’intérêt de la fonction pour les clients qui veulent utiliser leurs points sans ajouter une couche supplémentaire de suivi commercial.

Pour l’instant, le déploiement reste strictement limité aux États-Unis. Aucun calendrier n’a été annoncé pour d’autres pays comme la France. Cette première étape montre toutefois qu’American Express veut faire d’Apple Pay une porte d’entrée directe vers ses récompenses, au lieu de forcer ses clients à passer par des interfaces séparées ou des étapes supplémentaires.