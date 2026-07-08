Nintendo annonce que son jeu mobile Mario Kart Tour va s’arrêter de fonctionner à compter du 30 septembre 2026 à 8 heures du matin. Les serveurs du jeu disponible sur iOS et Android vont être tout coupés à partir de cette date.

La fin de Mario Kart Tour le 30 septembre

Dans une communication sur les réseaux sociaux et sur son site, Nintendo indique :

Le service pour Mario Kart Tour sur appareil connecté prendra fin le 30 septembre à 8 heures. Nous remercions sincèrement les nombreux joueurs qui ont apprécié et soutenu le jeu depuis son lancement. Merci d’avoir joué à Mario Kart Tour.

Peut-on s’attendre à un mode hors ligne pour y jouer même si les serveurs sont coupés ? La réponse est non, Nintendo décide de mettre un terme définitif à Mario Kart Tour.

Un autre sujet délicat est que le jeu permet d’acheter des rubis avec de l’argent. Mais les joueurs n’auront pas le droit à un quelconque remboursement. Du moins, Nintendo ne dit rien à ce sujet. Le groupe se contente seulement d’indiquer :

Dans le cadre de la fin du service, nous avons dès aujourd’hui, le 7 juillet 2026 à 8 heures, arrêté la vente de rubis. Note : les rubis peuvent être utilisés dans la sélection en lumière, la boutique de tenues Mii et la Ruée vers l’or jusqu’à la fin du service.

Aussi, Nintendo a arrêté les renouvellements automatiques du Pass Or et a empêché tout nouvel abonnement au cours de l’opération de maintenance qui a eu lieu aujourd’hui.

Pour rappel, Mario Kart Tour a fait ses débuts en septembre 2019 sur l’App Store pour iOS et le Google Play Store pour Android. Le jeu est gratuit au téléchargement. Il a connu un joli succès au lancement avec 90 millions de téléchargements lors de la première semaine. Puis les joueurs ont rapidement quitté l’aventure, sachant qu’on était loin d’une expérience de Mario Kart comme on peut l’avoir sur Nintendo Switch ou les autres consoles de Nintendo.