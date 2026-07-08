L’été est le moment idéal pour rafraîchir son espace de travail numérique, que ce soit pour préparer la rentrée, améliorer un bureau à domicile ou configurer un nouveau PC pour le travail et la productivité au quotidien. Durant la Godeal24 Summer Sale, les utilisateurs peuvent obtenir des licences Microsoft Office et Windows authentiques à des prix très compétitifs, avec une livraison numérique instantanée et sans frais cachés.

De Microsoft Office 2024 Pro Plus pour les utilisateurs Windows à Office 2021 Home and Business pour Mac, en passant par Windows 11 Pro et les bundles complets Windows + Office, cette promotion estivale propose des solutions pratiques pour les étudiants, les professionnels, les familles et les petites entreprises.

Passez à Microsoft Office 2024 Pro Plus dès 16,99 €

Microsoft Office reste l’une des suites de productivité les plus utilisées au monde. Avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook et d’autres applications essentielles, elle demeure incontournable pour la rédaction de documents, les tableurs, les présentations, les e-mails et le travail quotidien.

Dans le cadre de la Godeal24 Summer Sale, plusieurs options sont disponibles :

Office 2021 Home and Business pour Mac : une option pratique pour les utilisateurs Apple

Les utilisateurs Mac ne sont pas oubliés par la Godeal24 Summer Sale. Office 2021 Home and Business pour Mac s’adresse aux utilisateurs Apple qui ont besoin de la compatibilité Microsoft Office sur macOS. Cette édition convient aux possesseurs de MacBook, iMac et Mac mini qui travaillent régulièrement avec des documents Word, des feuilles Excel, des présentations PowerPoint et des e-mails Outlook.

Prix actuels durant la Summer Sale :

Pour les étudiants, les professionnels et les entreprises qui travaillent entre des environnements macOS et Windows, cette version offre une solution fiable pour rester productif tout en conservant une excellente compatibilité.

Windows 11 Pro dès seulement 12,25 €

Pour les utilisateurs qui veulent simplement activer ou mettre à niveau leur système d’exploitation, Windows 11 Pro est aussi disponible séparément pendant la promotion.

Les bundles font encore plus économiser : packs Office + Windows (code promo « SGO62 »)

Pourquoi acheter chez Godeal24 pendant la Summer Sale ?

Godeal24 propose des licences Microsoft authentiques et garanties avec livraison numérique instantanée. Les clients reçoivent rapidement leurs clés par e-mail, sans frais d’expédition ni frais cachés. La plateforme propose également une assistance technique gratuite avant et après l’achat, notamment pour aider à l’installation et à l’activation si nécessaire. Pour celles et ceux qui veulent mettre à niveau leur suite bureautique ou leur système d’exploitation sans trop dépenser, la Summer Sale représente une occasion pratique d’économiser sur des outils numériques essentiels.

[Sponso]