« The Macintosh uses an experimental pointing device called a « mouse ». There is no evidence that people want to use these things. »-

John C. Dvorak, figure historique du journalisme « tech » américain, est mort le 20 juillet 2026 à l’âge de 80 ans. L’annonce a été publiée par l’équipe de No Agenda, le podcast qu’il animait avec Adam Curry. Le chroniqueur laisse derrière lui son épouse Mimi Dvorak et plus de quatre décennies de commentaires souvent provocateurs sur l’informatique et les médias.

Une voix incontournable de la presse informatique…

Après des débuts consacrés au vin, John C. Dvorak s’est tourné vers les technologies au début des années 1980. Ses chroniques ont notamment paru dans PC Magazine, InfoWorld, Forbes, MarketWatch et le New York Times. Son style direct, volontiers sceptique et parfois délibérément polémique, en avait fait l’une des personnalités les plus reconnaissables de la presse spécialisée. Dvorak a aussi participé aux débuts de CNET Central, présenté des émissions de radio, dont Technically Speaking sur NPR, et régulièrement contribué au podcast This Week in Tech. Auteur ou coauteur de plus d’une douzaine d’ouvrages, il avait aussi développé en 1991 le logiciel éducatif Dvorak on Typing, clin d’œil à la disposition de clavier portant le même nom.

Mais une relation compliquée avec Apple

C’est peu dire que le bonhomme n’était pas toujours apprécié des Apple-users. On doit ainsi à Dvorak quelques unes des saillies les plus virulentes à l’encontre des produits Apple. Ainsi, après la présentation du Macintoch en 84, Dvorak écrira que « le Macintosh utilise un périphérique de pointage expérimental appelé « souris ». On ne voit pas pour quelles raisons les gens voudraient utiliser cette chose ». Dvorak éreintera aussi l’iPad à sa sortie, lui prédisant un avenir funeste. Le journaliste tournera en partie casaque en 2007 en avouant travailler sur un Mac et comprendre pour quelles raisons les utilisateurs pouvaient préférer l’ordinateur d’Apple : « Je vois très bien pourquoi le Mac gagne des parts de marché : parce que c’est très rationnel. Voulez-vous vous frotter aux antivirus, pare-feux, anti-spywares et tous ces logiciels qui touchent votre système en profondeur et qui le gêne pour fonctionner ? Ou voulez-vous lancer Word et simplement écrire un papier avec ? »

No Agenda doit continuer après sa disparition

Depuis 2007, Dvorak coanimait No Agenda, émission consacrée à l’analyse critique de l’actualité et du traitement médiatique. Dans un hommage fidèle à son humour, sa newsletter écrit que « le matériel de John a finalement cessé de fonctionner » et précise qu’il est mort soudainement, aux côtés de Mimi.

L’équipe a annoncé que le programme continuerait. Au-delà de ses prédictions parfois spectaculairement démenties, notamment sur plusieurs produits Apple, John C. Dvorak aura surtout marqué une époque où la critique technologique était autant une affaire de style que de caractère.