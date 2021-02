Plus que jamais, le VPN apparait comme un bon choix dans un contexte de « verrouillage » de l’internet et d’explosions des services de SVoD (Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, etc.). Que l’on soit adepte du libre-choix de sa plateforme, fatigué du « centralisme » internet, ou opposant à un internet contrôlé et censuré (comme cela est le cas dans nombre de pays), le VPN est l’unique solution qui permet de retrouver une réelle marge de manœuvre. PureVPN est l’un de ces outils, sans doute le plus complet à l’heure actuelle : confidentialité, sécurité, performances serveurs, ergonomie, PureVPN coche toutes les cases, et même un peu plus…

Première raison du basculement vers un VPN, le choix totalement libre d’un service web (par abonnement) ou d’une plateforme de streaming audio et surtout video. Les contraintes territoriales et nationales s’effacent. Vous souhaitez profiter du catalogue Netflix US ou Netflix Japon ? PureVPN fera l’affaire, en quelques clics qui plus est. Cette « liberté » retrouvée s’avère encore plus épatante lorsque le service n’est pas disponible en France (parfois des sites de niche, ou en raison de la gestion des droits de propriété intellectuelle). Et bien sûr, la consultation de services internet français (TF1, Canal+, OCS, Salto,…) à partir de l’étranger est elle aussi facilitée. Avec PureVPN, l’internet mondial… est vraiment mondial.

PureVPN c’est aussi et surtout de très nombreuses fonctions, dont beaucoup sont relatives à la sécurité et à la confidentialité des données. Forcément, cela ne peut que plaire aux utilisateurs de produits Apple, une firme dont l’un des crédos est le respect des données privées et la fin du tracking sauvage pour la pub ciblée ( a t-on besoin de reparler ici du remue-ménage autour d’iOS 14.5 ?). Avec PureVPN, pas de concessions, et sus aux suiveurs : chiffrement 256bit AES de niveau militaire, Internet Kill Switch (protection assurée lorsque la connexion tombe), AUCUNE journalisation, adresse IP personnalisée… vous êtes blindé pour ainsi dire. PureVPN est sans aucun doute l’outil de VPN qui en propose le plus en terme de sécurité. En 2021, alors que les ransomwares, les cookies indiscrets et les « fuites » de données massives sont devenus le quotidien d’internet, cette avalanche de fonctions n’est pas du luxe.

Proposer beaucoup, c’est bien, encore faut-il que ces nombreuses fonctions soient facilement accessibles. C’est bien le cas ici. PureVPN se pare d’une interface qui centralise toutes les fonctions principales et permet d’y accéder d’un simple clic. D’un simple clic toujours, il est par exemple possible de basculer sa connexion entre PureVPN et la connexion FAI. Les perfs sont aussi au rendez-vous, grâce à un réseau de 6500 serveurs répartis partout dans le monde.

Promo : 79% de réduction

Intéressé ? Alors il n’est plus vraiment temps d’hésiter : PureVPN est disponible en ce moment même avec une grosse réduction de -79% sur deux ans, soit 2.04 euros/mois ou bien encore 49 euros à l’année (contre 230 euros habituellement). Nos chers lecteurs d’iPhone Addict bénéficieront en sus de -10% de code promo en utilisant le code codepromo10 soit 1,83 euros par mois ou bien encore 44 euros à l’année.

[Sponso]