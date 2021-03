Le milliardaire Warren Buffet est toujours aussi fan des actions AAPL. Sa firme d’investissements Berkshire Hathaway dispose encore de plus de 887 millions d’actions AAPL soit 5,28% de la totalité des parts d’Apple en circulation. Ce gigantesque portefeuille d’actions représente en outre une capitalisation de 117 milliards de dollars. Berkshire Hathaway n’est « que » le second plus gros propriétaire d’actions AAPL. Le plus important est The Vanguard Group, avec 7,05% des actions et une capitalisation d’environ 156 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway a acheté des actions Apple à partir de 2016. Warren Buffet ne doit pas regretter ce choix.

A la troisième place des « gros porteurs », on trouve le célèbre BlackRock (4,25% des parts et une capitalisation de 94 milliards de dollars). On notera que le top 10 des gros actionnaires Apple possède près de 28% de l’ensemble des actions de la société. A la bourse comme dans la société, une poignée de géants se partagent les plus grosses parts.