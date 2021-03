Apple TV+ dévoile Roar, une nouvelle série anthologie qui sera disponible sur la plateforme de streaming. Les femmes seront mises en avant dans ce nouveau programme qui n’a pas encore de date de sortie.

Les détails sur Roar qui arrivera sur Apple TV+

Créée par Liz Flahive et Carly Mensch (qui sont derrière la série GLOW), et basée sur un livre de nouvelles de Cecelia Ahern, Roar est un recueil de huit épisodes d’une demi-heure sur la maîtrise des genres, raconté d’un point de vue uniquement féminin. Le fait que ce soit une série anthologie signifie que la structure narrative sera identique et répétitive entre les épisodes, sans personnages récurrents.

Roar sur Apple TV+ se concentrera sur des fables féministes sombrement comiques. Le programme mettra en vedette Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever et Alison Brie. Il y aura d’autres actrices avec d’autres fables à l’avenir. Mais Apple ne communique pas encore le nom des actrices que les spectateurs retrouveront.

La série est la première à voir le jour après l’accord de Liz Flahive et Carly Mensch avec Apple. Le duo a créé la série et fera office de showrunneuses, ainsi que de productrices exécutives. Nicole Kidman et Per Saari vont également avoir un rôle à la production via la société Blossom Films. Bruna Papandrea, Steve Hutensky et Allie Goss assureront la production pour le compte de Made Up Stories.