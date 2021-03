Un iPad mini Pro pour le second semestre de 2021 ?

Le second semestre de 2021 pourrait être l’occasion de découvrir un certain « iPad mini Pro ». La tablette aurait un écran de 8,7 pouces dans un châssis qui serait plus large que l’iPad mini 5. En revanche, la hauteur serait réduite. C’est en tout cas ce qu’affirme le site coréen Naver.

Bientôt un iPad mini Pro ?

Cette supposée tablette aurait passé l’étape initiale de recherche et développement chez Apple. Le produit serait maintenant à la phase de test du design avant une validation par Apple. Les étapes suivantes consistent à faire des tests de production, puis lancer la production à grande échelle.

Cette information est naturellement à prendre avec des pincettes pour l’instant. En effet, il semble plus probable qu’Apple sorte un iPad mini 6. D’ailleurs, quelques rumeurs ont déjà circulé à son sujet. L’analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué il y a un an un écran entre 8,5 et 9 pouces et une commercialisation au premier semestre de 2021. Plus récemment, Macotakara a parlé d’un écran de 8,4 pouces et des bordures réduites. Le design rappellerait l’iPad Air 3 dans les grandes lignes.

L’iPad mini 6 pourrait voir le jour en mars. En effet, une présentation aurait lieu ce mois-ci si l’on en croit quelques bruits de couloir. C’est à se demander quelle serait la valeur ajoutée d’un iPad mini Pro au second semestre de 2021.