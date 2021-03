SP!ING est la sortie du jour sur Apple Arcade. Ce jeu d’adresse nous propose de parcourir des niveaux avec un petit bidule capable de s’accrocher à certains éléments du décor grâce à un grappin. Avec ce gameplay basé sur le principe du balancier, SP!NG réclame patience et précision. Tout au long des 180 niveaux du jeu, il sera possible de déverrouiller 5 nouveaux thèmes et 40 apparences du personnage roulant et bondissant.



Des défis quotidiens pousseront le joueur à se dépasser et à ne pas se limiter au gain du niveau. SP!NG est joli (parfois même très joli à vrai dire), bien pensé pour le tactile, mais cela ressemble tout de même à une mise en bouche lorsqu’on regarde ce qui arrive bientôt dans le service : Cozy Grove, WonderBox et surtout Fantasian s’annoncent en effet nettement plus ambitieux.