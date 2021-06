Apple prépare le terrain pour la WWDC 2021. Le groupe a fait plusieurs annonces ce soir : les finalistes des Apple Design Awards, lancement du live YouTube et ouverture des inscriptions pour les Digital Lounges.



Le live YouTube est disponible à cette adresse ou ci-dessous. Apple affiche pour l’instant différents Memojis et propose d’avoir un rappel pour le 7 juin à 19 heures. C’est ce jour-là à cette heure-là que la keynote d’ouverture de la WWDC 2021 aura lieu. Celle-ci est attendue parce qu’elle sera l’occasion de découvrir iOS 15, macOS 12, tvOS 15 et watchOS 8. On peut aussi s’attendre à des surprises, comme des annonces matérielles. Par exemple, une rumeur fait état de la présentation de nouveaux MacBook Pro avec la puce M1X.

En complément, Apple a ouvert les inscriptions pour les Digital Lounges. Il s’agit d’un espace numérique où les développeurs peuvent rejoindre les ingénieurs d’Apple pendant toute la durée de la WWDC 2021 afin de poser des questions, mener des activités et plonger dans un éventail d’outils de développement tels que SwiftUI, l’apprentissage automatique et l’accessibilité. Les Digital Lounges sont ouverts à tous les développeurs inscrits au programme d’Apple. Il suffit de se rendre à cette adresse pour s’inscrire. Faites vite, il y a un nombre limité de places.