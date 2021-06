Chaque année, pendant la WWDC, Apple organise les Apple Design Award, une cérémonie qui met à l’honneur les applications les plus méritantes. Les Apple Design Award récompensent ainsi les apps les plus innovantes, fun, inclusives, belles, etc. A quelques jours donc de la WWDC, Apple vient de publier la liste des 36 finalistes, répartis dans leur catégorie respective. On note rapidement que de très nombreux jeux Apple Arcade sont présents. Les prix des Apple Design Award seront remis le 10 juin.

Inclusivité

– 1Password

– A Monster’s Expedition (Apple Arcade)

– Alba (Apple Arcade)

– HoloVista

– Me: A Kid’s Diary by Tinybop

– Voice Dream Reader

Délice et Fun

– Little Orpheus (Apple Arcade)

– Pok Pok Playroom

– Poolside FM

– RakugakiAR

– South of the Circle (Apple Arcade)

– Wonderbox (Apple Arcade)

Interaction

– Bird Alone

– CARROT Weather

– Craft

– Nova

– Sp!ng (Apple Arcade)

– Wonderbox (Apple Arcade)

Impact Social

– Alba (Apple Arcade)

– Attentat 1942

– Be My Eyes

– Brief

– If Found…

– Klima

Visuels et graphismes

– Beyond a Steel Sky

– Genshin Impact

– Little Orpheus (Apple Arcade)

– Loóna

– Mission to Mars AR

– (Not Boring) Weather

Innovation

– Bird Alone

– Blind Drive

– LoL: Wild Rift

– Museum Alive

– NaadSadhana

– Universe