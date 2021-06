Après l’excellent Servant de Night Shyamalan, Apple TV+ accueille sa seconde série fantastico-horrifique, Histoire de Lisey (teasée depuis des semaines sous son titre américain Lisey’s Story). Cette série est l’adaptation du roman éponyme de Stephen King et a été écrite par le maitre de l’horreur en personne. Le récit suit Lisey Landon (Julianne Moore), une femme qui tente de se reconstruire après la mort de son mari, le célèbre romancier Scott Landon (Clive Owen). Lisey se retrouve alors confrontée à des phénomènes étranges et inexpliqués, qui font remonter à la surface des souvenirs de son mariage particulièrement troublants.

La série est produite par Bad Robot, Warner Bros, et … Stephen King. Les huit épisodes ont tous été réalisés par le showrunner Pablo Larraín tandis que Stephen King s’est chargé de l’écriture du script. Les deux premiers épisodes d’Histoire de Lisey sont disponibles dans Apple TV+, et Les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi. Outre cette sortie, Apple TV+ accueille aussi aujourd’hui le 7ème épisode de Mosquito Coast, le 4ème épisode de la série Trying (saison 2) et le 6ème épisode du très drôle Mythic Quest (saison 2).